PIS 2021 : préparation d’une exposition hybride à Séoul

La Fédération coréenne des industries textiles se prépare à accueillir avec succès « Preview In Seoul 2021 (ci-après dénommée PIS 2021) », qui se tiendra au COEX à Séoul pendant trois jours, du 1er (mercredi) au 3 (vendredi) septembre.

À la suite du COVID-19, les possibilités de consultation en face à face ont diminué et il est devenu difficile de développer un marché. Les entreprises du secteur du textile et de la mode ont déposé une demande anticipée de participation au « PIS 2021 ».

Avant-première à Séoul

Les géants du fil tels que Hyosung TNC, Taekwang Industrial Co.,Ltd. Daehan Synthetic Fibe Co.Ltd. et TK Chemical Copr. ont rempli leur demande de participation anticipée et font de leur mieux pour préparer des articles durables qui susciteront l’intérêt des acheteurs. Les entreprises étrangères qui participent à des expositions célèbres telles que PV et Milano Unica seront présentes dans la zone Premium et présenteront divers articles reconnus sur le marché mondial.

L’exposition en ligne « PIS DIGITAL SHOW » est sous les feux de la rampe, car l’importance du marketing en face à face augmente. L’organisateur soutiendra pleinement les entreprises participantes dans la production de contenu numérique et s’efforcera de créer un hall d’exposition en ligne riche.

PIS en ligne depuis juin et exposition physique en septembre

Le hall d’exposition en ligne a ouvert le 23 juillet pour accueillir les acheteurs après avoir terminé le travail de numérisation des produits. L’organisateur soutient pleinement le pré-marketing et le marketing non-face-à-face des entreprises participantes.

Des demandes de participation à l’exposition en ligne ont été reçues de la part de certaines entreprises étrangères souhaitant participer à l’exposition depuis juin en raison de la difficulté de la participation hors ligne.

En outre, la « 2021 Trend Fair » organisée par l’Association coréenne de l’industrie de la mode se tiendra conjointement avec le PIS au COEX Hall E du 1er (mercredi) au 2 (jeudi) septembre, afin de permettre à tous les courants de la mode textile de se rencontrer. L’intérêt de l’industrie est déjà vif car on s’attend à ce qu’il crée un grand effet de synergie en partageant les acheteurs et en collaborant à la publicité et aux événements accessoires.

Le PIS est en train de devenir une plate-forme en ligne mondiale. Après les expositions Performance Days en Allemagne et TITAS à Taiwan en avril, la Fédération coréenne des industries textiles recherche activement de nouveaux acheteurs étrangers et les promeut par le biais d’une collaboration en ligne avec les principales expositions mondiales, comme la promotion du marketing de collaboration avec Tex World New York City aux États-Unis.

En juin, la Fédération coréenne des industries textiles s’efforcera d’attirer des acheteurs et d’accroître le volume des commandes des entreprises participantes par le biais de bulletins d’information publiés par des organisations textiles internationales telles que l’IAF et l’ITMF en tant que canaux de promotion, puis de mobiliser des réseaux étrangers, tels que des organisations signataires de protocoles d’accord, à l’avenir.