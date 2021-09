Jabra Elite : trois nouveaux modèles d’écouteurs sans fil abordables

Jabra lance trois nouvelles paires d’écouteurs sans fil avec des prix plus abordables que les Jabra Elite 85T et des fonctions intéressantes.

Jabra ajoute trois nouvelles références de true wireless au catalogue

Sur le segment des écouteurs sans fil, Jabra possède son emblématique gamme Elite, lancée en 2017, avec les Elite Sport.Depuis, le constructeur a lancé de nombreux modèles comme les Jabra Elite 65T, les Elite 75T ou les derniers en date, les Jabra Elite 85T. Néanmoins, tous ces écouteurs se positionnaient jusqu’à présent sur le segment haut de gamme, destinés aux clients prêts à débourser plus de 200 euros. Mais pour l’instant, aucune paire d’écouteurs plus abordable.

Mais ce temps est révolu avec l’annonce des Elite 7 Active et Elite 7 Pro ce mardi 31 août. Comme vous pouvez le remarquer, la gamme évolue un peu cette année. Outre le changement de dénomination, plus de modèle « standard » mais une déclinaison Active pour le sport et Pro à destination, comme son nom l’indique, des professionnels qui cherchent une paire d’écouteurs True Wireless aussi à l’aise avec la musique qu’avec les communications. Et ce n’est pas tout, car la marque lance également une nouvelle déclinaison bien plus abordable, les Elite 3 positionnés à moins de 80€.

Elite 3, l’entrée de gamme

Les écouteurs Elite 3 font partie de la nouvelle gamme de base. Le « 3 » signifie qu’ils appartiennent à l’entrée de la gamme. En fait, ce sont les écouteurs sans fil les moins chers de Jabra à ce jour, et les premiers à descendre en dessous de la barre des 100 €.

Les Jabra Elite 3

À 79 €, ce ne sont pas les écouteurs sans fil les moins chers du marché, mais ils leur positionnement tarifaire s’avère intéressant. Pour atteindre ce prix, Jabra a peaufiné la conception et passe à des transducteurs plus petits : 6 mm.

Jabra a intégré une batterie permettant une autonomie de 7 heures avec les écouteurs et 21 heures supplémentaires à l’aide du boîtier de recharge. Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IP55 et résistent aussi bien à la poussière qu’aux éclaboussures.

Elite 7 Pro pour les plus exigeants, 7 Active pour les sportifs

En plus de Jabra Elite 3, Jabra a également dévoilé deux déclinaisons de Jabra Elite 7, les Jabra Elite 7 Active et les Jabra Elite 7 Pro, tous deux avec des caractéristiques relativement proches. Sur les deux modèles, on retrouve une certification d’étanchéité IP57 permettant de les immerger dans l’eau. Les deux paires proposent de la réduction de bruit active et une connexion Bluetooth multipoint permettant de les connecter simultanément à deux sources.

Concernant l’autonomie, les deux versions proposent 9 heures d’autonomie avec réduction de bruit et 26 heures supplémentaires avec le boîtier de recharge.

Les Jabra Elite 7 Pro

Concernant les différences entre les deux déclinaisons, les Jabra Elite 7 Active se destinent surtout à un usage sportif. Le constructeur opte pour un nouveau matériau avec une gomme silicone souple, baptisée ShakeGrip, permettant un bon maintien dans les oreilles même sans ailette. De leur côté, les Jabra Elite 7 Pro proposent un matériau plus classique, mais embarquent non seulement deux microphones dans chaque écouteur en plus d’un système de conduction osseuse pour capter au mieux la voix de l’utilisateur lors des appels vocaux.

Les Jabra Elite 7 Pro seront disponibles au prix de 199,99 euros à compter du 15 octobre prochain, tandis que les Jabra Elite 7 Active seront proposés à 179,99 euros à la même date.