Fossil Gen 6 : elle a tout pour plaire, sauf Wear OS 3

Fossil vient de dévoiler sa nouvelle génération de montres connectées, les Fossil Gen 6. Ces montres auront une meilleure autonomie, un meilleur processeur… Mais elles n’embarqueront pas la nouvelle version du système d’exploitation Wear OS 3.

Fossil Gen 6 : une montre connectée complète

Fossil vient de présenter sa nouvelle montre connectée Gen 6. Le fabricant propose plusieurs modèles de la Gen 6 avec un même affichage AMOLED 1,28 pouce, mais en deux tailles de boîtier : 42 ou 44 mm. Alors que la Gen 5 propose un SoC Snapdragon Wear 4100, la nouvelle série passe au SoC Snapdragon Wear 4100+ associé à 1 Go de RAM et 8 Go d’espace de stockage.

Cet ensemble permet d’assurer une journée en mode smartwatch avec toutes les fonctions activées et plusieurs jours supplémentaires en mode économie d’énergie. La série Fossil Gen 6 profite en outre d’une capacité de recharge rapide assurant 80% de recharge en 30 minutes seulement.

Son boîtier circulaire est assez proche de la précédente génération et il est résistant à l’eau jusqu’à 3 ATM. On note aussi qu’il n’y a pas de version LTE pour le moment. Enfin, elle dispose d’un écran OLED de 1,29 pouce, de 8 Go de stockage, de 1 Go de RAM, du GPS, mais aussi du Bluetooth 5.0, d’un haut-parleur et d’un microphone. Le prix de lancement est fixé à 299 dollars.

Wear OS 3 pas avant fin 2022

Côté logiciel, la Gen 6 fonctionne sous Wear OS avec Google Assistant, en revanche, la déception vient du fait qu’il ne s’agit pas de la toute dernière version conçue en collaboration avec Samsung. Une mise à jour serait bien prévue, mais pas avant fin 2022 ce qui est quand même dommage pour un nouveau produit…

Sur le site de Fossil, on peut d’ores et déjà précommander les Gen 6 même si la France ne semble pas encore listée pour les premières livraisons. Les prix débutent à 299 dollars. Il existe quatre déclinaisons majeures, que l’on distingue avant tout en fonction de leur bracelet : en métal tout d’abord donc, mais aussi en silicone, en cuir ou encore avec un imprimé militaire. Si la génération 6 vous intéresse, vous pouvez déjà la précommander sur leur site.

