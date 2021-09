Microsoft Surface Go 3 : la fiche technique se précise

Après une Surface Go 2 réussie, Microsoft a désigné la successeure de sa tablette hybride 2-en-1 pouvant se transformer en PC à l’aide d’un clavier magnétique. Il s’agit de la Surface Go 3. Même s’il ne s’agit pas d’une vraie annonce officielle de la firme de Redmond, une fuite aurait été découverte via le logiciel de benchmark Geekbench.

Deux versions de la Surface Go 3 ?

D’après le site allemand WinFuture, un appareil portant un nom de code OEMLA Product Name DV1.1 correspondrait à la Surface Go 3. Lors des fuites d’informations précédentes, un nom semblable avait été utilisé. Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessous. Deux modèles seraient prévus. L’une avec un processeur Intel Pentium Gold 6300Y (Amber Lake-Y dual core) avec 4 Go de RAM et l’autre avec un Intel Core i3-10100Y quadcore doté de 8 Go de RAM.

À ce jour, nous n’avons pas plus d’informations sur les autres caractéristiques des nouveaux modèles à paraitre. Toutefois, à la lecture des éléments connus, nous pouvons constater une forte amélioration par rapport à la génération précédente. Les nouveaux processeurs obtiendraient un score supérieur de 62 % par rapport au Pentium Gold 4425Y qui équipait la Surface Go 2. Les deux modèles de SoC seraient du matériel basse consommation. Cela optimisera au mieux l’autonomie de l’appareil notamment avec l’absence d’un système de refroidissement actif.

Beaucoup d’inconnues sont encore existantes, notamment au niveau de l’écran. Quelle sera la taille proposée et quid de la résolution. Il faudra donc encore patienter quelques semaines pour obtenir le communiqué officiel de la part de Microsoft. La génération précédente avait été dévoilée à l’automne.



Nous ne manquerons pas de vous en reparler dès que nous aurons plus d’informations. Restez connecté sur notre fil d’actualité pour ne rien rater.