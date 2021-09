The Patcher : Bêta ouverte pour le dernier jeu de Pixelity

Pixelity Games a annoncé qu’elle avait commencé à lancer le test bêta ouvert de son jeu VR The Patcher sur Steam, et qu’il sera officiellement lancé dans le courant de l’année.

Depuis sa fondation en 2017, la société s’est concentrée sur le multijoueur en ligne VR mondial, en développant des jeux VR qui combinent sensation visuelle et langage de jeu traditionnel. De plus, le système et les contenus sont configurés de manière à ce que les utilisateurs puissent développer leurs propres personnages et qu’ils puissent poursuivre l’expérience de jeu dans un environnement multijoueur.

The Patcher sur Steam

The Patcher est un jeu traitant des conflits et des batailles de migrants appelés Patchers dans un contexte de fiction post-apocalyptique. Le joueur commence la partie en choisissant l’une des factions opposées. Dans cet endroit appelé Neo JS City, une substance spéciale appelée orgadium est utilisée comme source de toute l’énergie, et elle peut être échangée contre des biens appelés pixels ou en battant des monstres spéciaux. Par conséquent, les joueurs devront se battre pour obtenir davantage de cette substance et se rendre plus forts, eux et leurs forces.

Lorsque les joueurs se connectent, ils peuvent jouer avec des utilisateurs du monde entier qui sont connectés. Même hors connexion, l’environnement de l’espace virtuel change et le temps continue de s’écouler. Par conséquent, si les joueurs veulent devenir plus forts que les autres, il est important d’alterner constamment entre la réalité et cet espace virtuel.

Les contenus de jeu qui seront lancés dans ce test bêta ouvert sont Patch Build, où les joueurs gèrent leurs propres correctifs, Deathmatch, où deux factions atteignent un grand nombre de tués pendant une certaine période de temps, et Battlefield, où les utilisateurs vainquent librement des monstres pour acquérir des objets et de l’argent en jeu. Pixelity Games a annoncé que grâce à un développement continu, il fournira un contenu plus riche pour la sortie officielle à la fin de cette année.

Parmi les contenus qui seront publiés en premier, dans le Patch Build, des fonctions telles que la vérification du statut du personnage du joueur et l’achat d’objets ou l’amélioration des compétences seront données, et un système d’inventaire pour gérer les objets acquis pourra être utilisé.

The patcher premier Trailer de Gameplay

Deathmatch est essentiellement un mode de contenu JcJ en ligne où les joueurs des deux camps qui ont choisi l’appariement peuvent montrer leur force, et divers modes d’appariement seront ajoutés successivement à l’avenir. Le champ de bataille est un espace où les joueurs peuvent vaincre divers monstres et acquérir des biens ou des objets en tant que contenu JcE. Parfois, les joueurs peuvent rencontrer des monstres ridiculement forts, mais s’il est difficile de les vaincre tout de suite, les joueurs peuvent grandir pour devenir plus forts ou collaborer avec d’autres utilisateurs pour les défier. Les joueurs peuvent obtenir des objets rares (uniques) grâce à ces monstres boss, et Pixelity Games développe le contenu global de ce jeu avec la philosophie de valoriser et de respecter l’expérience de jeu et de jeu de ces utilisateurs dans un espace virtuel.

Stratégie et jugement

Le combat dans The Patcher met l’accent sur la stratégie et le jugement, et il est particulièrement efficace de combattre en remplaçant trois types d’armes – épées, fusils et arcs – en fonction de la situation. Si les joueurs savent où les joueurs des autres camps se déplacent, le joueur peut utiliser un sniper avec un arc à distance, ou changer d’arme pour une épée s’il trouve un adversaire avec un arc pour un combat rapproché afin d’avoir plus de chances de gagner la bataille.

En plus de cela, il existe des compétences qui aident au combat et à la chasse, et les joueurs peuvent combattre en équipant l’une des neuf compétences. Dans ce test bêta ouvert, deux types de compétences seront révélés. Si les compétences sont bien utilisées, les joueurs pourront résoudre les batailles plus facilement.

Enfin, les joueurs peuvent faire évoluer leurs patcheurs de plus en plus forts grâce au jeu. Dans la version officielle, le concept de croissance a été appliqué à la plupart des éléments qui affectent le jeu, en plus des armes et des compétences. L’entreprise tente de procurer le plaisir de faire grandir ses propres avatars.

Les co-PDG de Pixelity Games, Jeong Raeseung Jung et Paul Daewon Lee, ont retenu trois points majeurs de The Patcher

Premièrement, il s’agit d’un espace virtuel, mais au fur et à mesure que le temps passe, comme dans la réalité, l’expérience de jeu des joueurs est enregistrée dans le contenu. Il est conçu pour que l’expérience de jeu puisse se poursuivre.

Deuxièmement, la grammaire du jeu a été structurée de manière à ce que la « stratégie » et le « jugement » puissent affecter la victoire ou la défaite du jeu. Nous avons ajouté diverses situations dans le contenu, de sorte que même si les réflexes et les nerfs moteurs du joueur sont plus faibles que ceux des autres, il peut toujours gagner le jeu s’il utilise une bonne stratégie et un bon jugement. Par conséquent, avec ces nombreuses variables, les joueurs peuvent vivre de nouvelles expériences à chaque fois qu’ils se connectent.

Enfin, il a également été développé pour aider tous les joueurs du monde à profiter du jeu. Pixelity Games développe le jeu avec la philosophie de rassembler des personnes du monde entier pour s’amuser à combattre les monstres dans un même espace. Elle utilise sa propre technologie de réseau et son savoir-faire pour gérer les mouvements de nombreux monstres et utilisateurs en temps réel.

The Patcher est un jeu VR qui bénéficie d’une excellente connectivité et permet un jeu continu et répétable. Il est le fruit de sa technologie et de sa passion, et l’entreprise espère que les utilisateurs de RV du monde entier pourront profiter de ce jeu.

Elle est déjà partenaire d’entreprises coréennes, dont SK Telecom. Pour consolider son activité VR