Apple Watch Series 7 : la montre connectée prend du retard

Alors que les iPhone 13 devraient être présentés durant le mois de septembre, l’Apple Watch Series 7 ne ferait pas d’apparition durant la prochaine keynote d’Apple. Le calendrier de lancement de la firme à la pomme, déjà très chargé pour cette fin d’année, serait ainsi modifié pour sa prochaine montre connectée. En effet, des problèmes de productions viendraient retarder le lancement de ce wearable.

Du retard prévu pour la prochaine Apple Watch

Mauvaise nouvelle pour le leader du marché des montres connectées Apple. Selon plusieurs informations, dont Nikkei Asia et Bloomberg, les premiers échantillons de l’Apple Watch Series 7 produits ne satisferaient pas les exigences de production de la marque à la pomme. Ils soulignent ainsi que l’assemblage de la nouvelle Apple Watch serait ainsi plus complexe que prévu.

Nikkei explique notamment que « la production implique l’installation d’un plus grand nombre de composants dans un boitier de taille similaire« . Plus précisément, le problème de production rencontré concernerait l’intégration du capteur permettant de mesurer la pression sanguine. La conception de la montre serait d’autant plus complexe à cause du nouveau design de cette génération. Malgré la taille plus élevée de l’Apple Watch Series 7, cela ne semble donc pas avoir arrangé les choses.

De plus, les ingénieurs d’Apple auraient revu l’organisation des composants dans la montre connectée. Cette modification modifierait ainsi toute la chaîne de production. De plus, Nikkei souligne que la crise sanitaire « a rendu difficile pour Apple et ses fournisseurs de faire des allers-retours pour vérifier les nouvelles spécifications« . De son côté, Bloomberg corrobore les informations de Nikkei en précisant que la situation « entraînera probablement des retards« .

À cause de toutes ces problématiques, la production de masse de la future montre connectée n’aurait donc pas débuté. Il semblerait donc logique qu’Apple commercialise l’Apple Watch Series 7 plusieurs semaines après avoir été annoncé lors de la keynote de septembre.