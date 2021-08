Apple Watch Series 7 : le design de la montre se rapproche des iPhone 12

En cette fin d’année, il n’y en aura pas que pour les iPhone 13. Comme d’habitude, nous allons avoir l’occasion de découvrir une nouvelle génération de montre connectée chez la firme à la pomme. Avec les Apple Watch Series 7, nous devrions ainsi profiter d’un nouveau design se rapprochant fortement du boitier des iPhone 12, soit avec une dalle plus plate, tout comme les bordures. De nouveaux rendus du média 91mobiles nous permettent d’ailleurs de facilement nous les imager.







Source : 91mobiles

Le design de la prochaine Apple Watch

Par le biais de sources industrielles, le média 91mobiles vient de confectionner de nouveaux rendus CAO de l’Apple Watch Series 7. L’occasion pour nous de découvrir en détail les changements apportés à la gamme de montres connectées de la marque à la pomme.

Pour commencer, nous découvrons des bords moins arrondis que les générations précédentes. Au final, ces derniers ont été remplacés par des bords plats faisant directement penser à ceux présents sur les iPhone 12. L’écran incurvé a, lui aussi, été changé pour un design plat, comme le faisaient remarquer de précédentes rumeurs. Les sources consultées par 91mobiles précisent que le modèle 44 mm aurait les dimensions suivantes : 44 x 38 x 9 mm ; et adopterait un écran de 1,8 pouce. À titre de comparaison, l’Apple Watch Series 6 mesure 44 x 38 x 10,7 mm.

Récemment, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg a fait référence à la plupart des changements précédemment cités dans sa newsletter Power On. Il explique notamment que l’Apple Watch Series 7 profiterait « d’un peu de redesign avec un écran plus plat et une technologie d’affichage mise à jour ». Selon lui, l’objectif de ce nouveau design serait d’ajouter davantage de cohérence entre les différents produits Apple. En effet, les derniers iPad Pro et Air, mais aussi l’iPhone 12 profitent d’un design assez commun lorsqu’on les met côte à côte : des bordures et un écran plats, mais aussi des contours noirs autour de la dalle.

