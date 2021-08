Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de fin août 2021

Tous les mois, Microsoft annonce deux salves de jeux vidéos arrivant sur son service Xbox Game Pass. L’occasion pour les joueurs de profiter de quelques parties sur des jeux divers et variés. Pour cette deuxième partie du mois d’août 2021, la firme de Redmond ajoute ainsi neuf jeux vidéos, dont trois nous venant directement de chez l’éditeur Electronic Arts (EA).

Les nouveaux jeux Xbox Gamer Pass de fin août 2021

Après le rogue-lite Hades ou encore Skate 3 en début de mois, le Xbox Game Pass vient profiter d’expérience de jeu totalement différent pour les deux semaines à venir.

Commençons avec les jeux nous venant tout droit de l’éditeur Electronic Arts et d’ores et déjà disponibles. Tout d’abord, vous aurez l’occasion de prendre la route à bord de votre bolide dans Need for Speed Heat (cloud) afin de prendre part à des courses urbaines illégales de nuit dans la ville de Palm City. Profitez ensuite de deux expériences Star Wars diamétralement opposées via le Xbox Cloud Gaming (ex-xCloud) : le célèbre jeu solo Fallen Order ; et le multijoueur BattleFront II. Depuis hier, vous pouvez aussi profiter de Humankind (PC), un nouveau jeu de stratégie développé par Amplitude Studios et édité par Sega se rapprochant de l’expérience Civilization.

Jeudi 19 août, le Xbox Game Pass accueillera sur console, cloud et PC les jeux vidéo suivants : Recompile, un metroidvania futuriste où vous incarnez un morceau de code semi-conscient et matérialisé sous forme humanoïde ; Train Sim World 2, une nouvelle simulation ferroviaire ; et Twelve Minutes, un jeu vous plongeant dans une boucle temporelle de 12 minutes où vous devrez trouver une solution pour éviter le meurtre de votre femme. Petite particularité, tout se passe à huis clos dans l’appartement du personnage principal, le mari.

Le jour de sa sortie, soit le 25 août, le jeu d’action-aventure psychédélique Psychonauts 2 (cloud, console et PC) foulera le Xbox Game Pass. Pour finir, le 26 août signera l’arrivée du dernier jeu du mois, Myst (cloud, console et PC), un remake du jeu d’aventure et d’énigme sorti il y a maintenant 30 ans. À noter, le 1er septembre, nous verrons partir les jeux suivant du service de Microsoft : Blair Witch, NBA 2K21, Stranger Things 3 et Double Kick Heroes.