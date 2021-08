Pixel 5a : Google présente son smartphone abordable, et il a tout pour plaire

Le Pixel 5a est maintenant officiel. En effet, Google vient de présenter son prochain milieu de gamme, disponible dès le 26 août 2021 au prix de 449 dollars.

Google dévoile le successeur du Pixel 4a

Pour annoncer la nouvelle, la firme s’est contentée de partager un post sur son blog officiel. le Pixel 5a représente une évolution intéressante du Pixel 4a et ne fait que peu de concessions par rapport au Pixel 5.

De ce fait, il n’est pas étonnant de retrouver des spécifications quasiment identiques, comme le processeur Snapdragon 765G, 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, l’habituel double capteur photo composé d’un objectif grand-angle de 12,2 MP et un objectif ultra grand-angle de 16 MP.

Côté design, le Google Pixel 5a garde une esthétique très sobre mais quelques changements sont à noter. Tout d’abord, le chassas est entièrement métallique et habillé d’une bio-résine pour une plus grande résistance. En parlant de résistance, le Pixel 5a profite d’une certification IP 67. En d’autres termes, l’appareil est totalement protégé contre les poussières, et supporte une immersion jusqu’à un mètre de profondeur.

La dalle OLED en 2400 x 1800 px se veut également légèrement plus imposante : 6,34″ contre 6,24″ pour le Pixel 4a 5G. Malheureusement, le 90 Hz manque toujours à l’appel.

Le Google Pixel 5a profitera également d’une batterie d’une capacité plus importante que son aîné : 4680 mAh contre 3885 mAh. Notez que la recharge rapide 18W est toujours de la partie. Enfin, les amateurs de casque ou écouteurs filaires pourront compter sur la prise jack.

Pour l’instant, le Google Pixel 5a sera disponible en un seul coloris “Mostly Black”, qui est en réalité un vert très foncé.

Le Pixel 5a ne sera pas disponible en France, ni en Europe

Malheureusement, ce Pixel 5a ne sera pas commercialisé en France. Google précise en effet dans son billet de blog que ce mobile sera réservé aux États-Unis et au Japon. Outre-Atlantique, le mobile sera disponible à 449 dollars, soit environ 383 euros en conversion brute. Il s’agira peut-être d’une restriction temporaire, ou peut-être que Google a-t-il jugé que les fiches techniques du Pixel 5 et du Pixel 5a étaient trop proches pour justifier une commercialisation sur davantage de marchés.

Ce n’est pas la première fois que les Pixel ne trouvent pas leurs chemins jusqu’à chez nous. En effet, les premiers modèles n’étaient jamais sortis non plus en France.

On espère que le Pixel 6 ne connaitra pas le même sort. En attendant, nous vous déconseillons d’importer un Pixel 5a des États-Unis : cela pourrait poser des problèmes de compatibilité 4G/5G.

