Google Pixel 4a, le retour aux sources !

Google a présenté avant-hier son nouveau Pixel 4a. L’objectif de cette gamme est simple, proposer une expérience photo exceptionnelle à un prix défiant toute concurrence. Caractéristiques techniques, prix, découvrez en plus sur le nouveau smartphone de la firme américaine !

Caractéristiques techniques







Parlons dans un premier temps du design de l’appareil, bien plus moderne que la version 3a (le précédent modèle). Il affiche un look bien plus dans l’ère du temps avec des bordures bien moins grossières. Sa coque en plastique avec effet mat lui fait perdre selon nous pas mal de classe. Mais l’avantage de ce revêtement et qu’il prend moins les traces de doigts qu’un arrière en verre par exemple.

L’écran est un écran 5,8 pouces qui occupe 83 % de la face avant du téléphone, c’est aussi une belle avancée à ce sujet. Car le précédent modèle avait notamment été critiqué pour ses bordures trop présentes.

Il est équipé d’un excellent écran OLED d’un définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels.

Avec 70 mm de large et 150 mm de haut, il possède une taille relativement compacte par rapport à la concurrence en ce moment.

Un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 730 équipe ce smartphone, avec une batterie de 3140 mAh et un stockage de 128 Go pour 6 Go de RAM LPDDR4x.

La photo est mise en avant sur ce Pixel 4a

L’objectif de ce téléphone est de fournir une expérience photo exceptionnelle. Il reprend le module photo de l’excellent Pixel 4 avec un capteur 12,2 mégapixels et une optique à f/1,7. Il proposera également le mode nuit du Pixel 4 et le mode portrait. Pas de capteur grand-angle sur ce téléphone, c’est bien dommage !

Autres informations

Le capteur d’empreinte digitale est placé à l’arrière du téléphone, dommage qu’il ne soit pas placé sous l’écran comme certains téléphones de la concurrence aujourd’hui.

Il est fourni avec Android 10 pré installé sans surcouche et de l’Assistant Google avec Lens. Les mises à jour de sécurité et de l’OS sont garanties pendant 3 ans minimum !

Proposé au prix de 349 € en précommande dès 10 septembre, il offre un excellent rapport qualité/prix. Que pensez-vous de ce téléphone ? Donnez-nous vos avis dans les commentaires !

Découvrez nos autres news en cliquant ici !