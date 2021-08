Pixel 6 et 6 Pro : Google révèle leur design et son nouveau processeur maison

Environ deux mois avant leur présentation officielle cet automne, Google vient de révéler de nombreuses informations sur les Pixel 6 et 6 Pro. En plus de dévoiler les designs, Google introduit sa toute première puce, le SoC Tensor.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, lancés cet automne

Google vient d’officialiser deux smartphones Pixel légèrement différents : le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Google n’a lancé pour l’instant qu’un « teasing » sur Twitter. Mais celui-ci prend la forme d’un thread de 13 tweets pour détailler certains points des deux smartphones, confirmant au passage la nouvelle nomenclature.

Here's a sneak peek at the newest Google Phones powered by Google Tensor – the brand new chip designed by Google, custom-made for Pixel.



Meet:

📱 #Pixel6

📱 #Pixel6 Pro



Both are coming later this year.



We’ll tell you a little about them in this 🧵 👇



(1/13) pic.twitter.com/SRhzvRA7WC — Made By Google (@madebygoogle) August 2, 2021

Le Pixel 6 Pro aura un écran QHD+ de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est très légèrement courbé sur les bords, se fondant sur des rails en aluminium brillant et poli sur le côté. Il dispose de trois appareils photo à l’arrière : un nouveau capteur principal grand angle, un ultra grand-large et un téléobjectif plié à zoom optique 4X. Google ne partage pas les spécifications de l’appareil photo au-delà de dire que le capteur grand angle principal prend 150 % plus de lumière.

Un design atypique

Le Pixel 6 régulier dispose d’un écran FHD+ de 6,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Son écran est parfaitement plat, avec des rails mats. Il perd également le téléobjectif.

Le Pixel 6 Pro est disponible en trois options de couleur

Les coloris du Pixel 6

Google semble se réinventer entièrement tous les ans. Ainsi, les Pixel 6 et 6 Pro ne ressemblent en rien à leurs prédécesseurs. On retrouve alors trois coloris différents pour chacun d’eux : rouge, vert et noir pour le Pixel 6 et noir, blanc et orange pour le Pixel 6 Pro. Les couleurs sont plutôt pâles, de type pastel.

On retrouve une énorme « barre d’appareil photo » qui parcourt toute la largeur des téléphones, avec un rail métallique à peine surélevé pour protéger le verre des rayures. Il n’y a que tant de façons de gérer les bosses massives de l’appareil photo sur les gros téléphones et la solution de Google est de les « célébrer et de les mettre en évidence », selon les mots d’Osterloh.

Tensor : Google présente son premier SoC maison

Cependant, la partie la plus importante des Pixel 6 et 6 Pro se cache à l’intérieur des deux smartphones. En effet, Google introduit un nouveau SoC maison, nommé Tensor.

Qualcomm a un quasi-monopole sur les processeurs dans les appareils Android aux États-Unis. Dans le monde entier, il y a un peu plus de concurrence car Samsung, MediaTek et Huawei ont tous des puces dans les téléphones Android. Mais dans l’ensemble, la puissance de traitement des téléphones Android est considérée à juste titre comme terriblement derrière ce qu’Apple a fait avec sa propre puce de la série A.

Tensor est un SoC, pas un seul processeur. Et donc, bien qu’il soit juste de l’appeler conçu par Google, ce n’est toujours pas clair à propos des composants fabriqués par Google, et ceux concédés sous licence par d’autres. Deux choses viennent certainement de Google : un TPU mobile pour les opérations d’IA et une nouvelle puce Titan M2 pour la sécurité. Le reste, y compris le CPU, le GPU et le modem 5G, reste un mystère.

Une sortie pour automne 2021

Pour avoir plus de détails, leur prix et davantage de photos, il faudra cependant attendre la présentation officielle, attendue pour cet automne. Si Google respecte son calendrier habituel, on peut tabler sur une présentation fin septembre et une commercialisation en octobre. Mais il est difficile d’affirmer qu’il sera respecté cette année…

Encore un peu de temps ? Découvrez les Pixel Buds A : les nouveaux écouteurs sans fil abordables de Google !