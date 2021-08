Instagram : les Reels pourront durer jusqu’à 60 secondes

A l’occasion de la dernière mise à jour, Instagram a annoncé que la limite de durée des Reels passe de 30 à 60 secondes pour tous les utilisateurs.

Instagram augmente la durée maximale des Reels

Instagram expérimente depuis quelque temps déjà des Reels plus longs, après avoir fait passer les Reels de 15 à 30 secondes en septembre dernier. Étant donné que TikTok permet désormais de télécharger des clips plus longs (jusqu’à 3 minutes) et que les Shorts de YouTube peuvent également durer jusqu’à 60 secondes, il semblait que ce n’était qu’une question de temps avant qu’Instagram ne suive la tendance.

Comme Instagram semble emprunter peu ou prou le même chemin que celui tracé par l’application de ByteDance, on peut s’attendre à ce qu’elle autorise à terme les vidéos de 3 minutes. Il y a quelques semaines, TikTok avait donné le feu vert à cette nouvelle fonctionnalité. Celle-ci était auparavant réservée à seulement certains créateurs.

Reste à voir désormais si la stratégie d’Instagram, calquée sur celle de TikTok, sera efficace. En janvier dernier, le patron du réseau social avait admis que “TikTok était encore loin devant”.

Reels. up to 60 secs. starting today. pic.twitter.com/pKWIqtoXU2 — Instagram (@instagram) July 27, 2021

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, effectuez les étapes suivantes :

Rendez vous dans l’espace de création Instagram ;

Sélectionnez Reels ;

Affichez le menu déroulant situé à gauche de l’écran ;

Appuyez sur Durée, puis sélectionnez 60.

Vous pouvez également importer des vidéos d’une minute maximum directement depuis votre pellicule, en cliquant en bas à gauche de l’écran dans l’espace de création Reels. Le déploiement est progressif, et tous les utilisateurs devraient bientôt avoir accès à cette fonctionnalité.

