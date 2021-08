Instagram met par défaut les comptes des moins de 16 ans en privé

Les réseaux sociaux tendent de plus en plus à protéger les jeunes. Dans un récent communiqué, Instagram vient notamment d’annoncer plusieurs mesures allant dans ce sens. Par exemple, les moins de 16 ans verront leur compte automatiquement passer en privé. De nouvelles actions contre les contacts indésirables, mais aussi des restrictions concernant le ciblage publicitaire, ont aussi été annoncées.

Instagram fait attention aux jeunes grâce à plusieurs nouveautés

En début de semaine dernière, Instagram a détaillé dans un billet de blog plusieurs changements apportés à son application afin de protéger les jeunes. Pour commencer, le réseau social propose maintenant par défaut aux moins de 16 ans d’utiliser des comptes privés lors de la création d’un compte. Pour ceux de cette tranche d’âge étant déjà sur Instagram, une notification sera envoyée afin de leur présenter les avantages d’un compte privé. L’objectif ici est de sensibiliser les plus jeunes sur la nécessité et l’importance de contrôler sa vie privée sur internet, et principalement sur cette plateforme.

Les tests précédemment effectués par Instagram montraient que 8 jeunes sur 10 gardaient leur compte avec les paramètres privés par défaut lors de leur inscription. Cette fonctionnalité permet notamment de rendre accessible le contenu publié avec son compte Instagram uniquement aux personnes abonnées à son compte. Cela empêche aussi d’avoir ses photos dans l’onglet Explorer ou référencées dans les hashtags de l’application.

Outre ce changement majeur, Instagram annonce l’arrivée d’une nouvelle technologie visant à restreindre la visibilité des comptes de mineurs par des adultes ayant des activités jugées suspectes sur le réseau social. Cette dernière permet notamment de ne pas mettre en avant les comptes de mineurs sur sections Explore, Reels ou Suggestions à ces personnes.

En plus de cela, Instagram annonce la fin du ciblage publicitaire pour les moins de 18 ans. Désormais, « les annonceurs pourront toujours cibler les personnes de moins de 18 ans (ou plus selon les pays) en fonction de leur âge, de leur sexe et de leur emplacement », explique la plateforme. Facebook et Messenger profiteront aussi de cette fonctionnalité dans les semaines à venir.

