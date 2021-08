Test – XGIMI Mogo Pro : un vidéoprojecteur portable avec Android TV

Êtes-vous à la recherche d’un projecteur portable autour des 500 euros ? Celui-ci, le Xgimi Mogo Pro semble être une proposition cohérente et polyvalente. Mais est-ce vraiment le cas à l’usage ? Nous allons voir cela dans notre test complet.

Design & ergonomie : XGIMI Mogo Pro, un vidéoprojecteur compact

En lui-même, le Mogo pro est un produit assez discret, et peu protubérant. La première chose que l’on remarque en découvrant le Xgimi Mogo pro, c’est bien sûr sa compacité, qui est d’ailleurs notable et impressionnante. Les dimensions sont de 146 x 105,5 x 94,5 mm.

L’appareil tient facilement dans n’importe quel sac à dos, compact, ou même dans le coin d’une valise. Son poids approche le kilo (900 grammes), parce que le constructeur a opté pour des matériaux de très bonne facture, ce qui reste selon nous une bonne chose. Le poids ne gêne jamais et participe même finalement à donner une belle impression de qualité et de robustesse à l’ensemble du vidéoprojecteur.

Au niveau de ce qu’on possède, sur le haut du projecteur, on trouve des contrôles sensitifs… uniquement pour le volume. Une télécommande permettant de contrôler les différents menus et la navigation complète est fournie dans la boîte. La télécommande est légère et les boutons tombent facilement sous le pouce. La télécommande du MoGo embarque un micro, indispensable pour utiliser Google Assistant intégré au système Android TV, dont on parle juste dessous. L’assistant Google d’ailleurs permet de lancer des recherches, des applications, de contrôler les autres appareils compatibles.

Logiciel : Android TV en application

Cette version Pro de la gamme Mogo exploite la même base, à savoir Android TV dans sa version native non modifiée.

Dans les faits, cela signifie qu’il donne accès à l’ensemble des applications du Google Play Store, dont les applications de streaming vidéo (Molotov TV, MyCanal, MyTF1, OCS, RMC Sports, Prime Vidéo, L’Équipe Live etc etc.) et les lecteurs multimédias les plus connus (comme VLC). Par contre, lors de notre test, nous avons constaté que Netflix refuse systématiquement de s’ouvrir sur ce vidéoprojecteur.

Nous avons discuté avec la marque et voici leur retour (traduit)

XGIMI est l’une des rares marques de projecteurs à avoir obtenu une licence pour accéder à Android TV officiel. L’installation d’un tel système d’exploitation directement dans nos projecteurs nous permet de contrôler les mises à jour logicielles, pour une meilleure expérience utilisateur tout en utilisant des milliers d’applications et de services de streaming pris en charge par TV Android telle que YouTube, Prime Video, Hulu, Disney+, HBO, etc.

Cela dit, Netflix n’est pas pris en charge sur tous les appareils fonctionnant sous Android TV OS, à moins que la marque ne soit approuvée séparément par le service de streaming. Cela est dû au réseau de distribution propriétaire Open Connect que Netflix utilise pour échanger du trafic directement avec les FAI afin d’optimiser la distribution du contenu vidéo. La mission de XGIMI est d’offrir la meilleure expérience utilisateur à tout moment. Nous sommes activement en pourparlers avec NETFLIX pour intégrer et exécuter le service de streaming directement et localement dans nos projecteurs, actuellement nous recommandons aux utilisateurs de Netflix d’utiliser l’un des nombreux lecteurs multimédias en streaming comme Amazon Firestick, RoKu, Apple TV entre autres, qui prennent en charge Netflix pour une meilleure expérience.

Pour contourner ce problème, il reste possible d’utiliser Netflix depuis son smartphone ou son ordinateur en utilisant la fonctionnalité Google Cast intégrée au système Android TV. Pour information, le système Cast fonctionne vraiment bien. Ou de brancher un Amazon Fire stick dessus.

Globalement, Android TV est fluide même si ce n’est pas ce qui se fait de plus réactif sur le Mogo Pro, mais aucun réel gros ralentissement n’est à déplorer.

Performance et image : Une recette plutôt réussie

Pour la partie performances, voici ce que le Mogo Pro propose : une configuration interne composée d’une puce Amlogic T950X2 épaulée par 2 Go de RAM et une puce graphique Mali G31. Cette dernière n’a rien de surpuissant, mais elle suffit pour jouer aux jeux pas trop gourmands et même faire tourner sans encombre des émulateurs de consoles et ordinateurs 8/16 bits.

L’image en elle-même est plutôt dans un bon niveau de détails, avec côté contrastes et colorimétrie, l’appareil offre une prestation des plus correctes en sortie de boîte, avec des couleurs qui sonnent assez juste et des contrastes qui sont bons, sans être exceptionnel.

Cela reste quand même largement au niveau de ce que le marché propose. Il est aussi possible de personnaliser son image dans les paramètres et dans le menu de navigation. Cela donne, après quelques réglages, un rendu réaliste et assez propre. L’image en 1080p reste vraiment agréable, et pour regarder tous types de contenu, cela reste vraiment à la hauteur d’une TV presque milieu de gamme.

La polyvalence et la qualité de l’image relative nous ont assez plu, lors de notre test, malgré une partie performance un petit peu en dessous. Cela reste quand même fluide à l’usage.

Autonomie : Un peu en dessous de la promesse

Le fabricant promet 2 à 4 heures d’utilisation, en mode standard. Qu’est-ce que cela donne dans les faits ? Malheureusement, c’est peut-être le plus gros point faible, puisque ici, le produit manque un peu d’autonomie sur la durée.

Nous avons été assez déçus de constater que nous avions bien du mal à atteindre les 2 heure, avec un appareil pourtant réglé en mode standard. En moyenne, nous avons tenu autour de 1 heure 45 voir 1 heure, ce qui reste pas mal, mais un peu en dessous de la promesse initiale. Surtout si l’on veut regarder un film en entier.

Conclusion : Le XGIMI Mogo Pro, un projecteur compact réussi ?

En conclusion de notre test, si vous êtes à la recherche d’un petit projecteur, mais que vous ne voulez pas faire trop de concessions sur la qualité de l’image, vous ne trouverez pas mieux que le MoGo Pro de XGimi à l’heure actuelle. Il est vraiment au rendez-vous en matière de qualité d’image, de fabrication, de légèreté et de qualité. Malgré les quelques petits défauts, nous vous recommandons le XGimi Mogo Pro.

