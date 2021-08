Être vacciné, un atout sur les sites de rencontres

Depuis de nombreux mois, l’épidémie de Covid-19 a causé la mise en place de diverses règles sanitaires à travers le monde afin de limiter sa propagation. Impactant directement l’économie, les restrictions ont notamment touché les applications et sites de rencontres. Les plateformes ont ainsi dû se réinventer en offrant des fonctionnalités payantes ou en ajoutant les appels vidéos à leurs services. Désormais, le vaccin devient même un argument supplémentaire pour séduire sur les sites de rencontres. Meetic ou encore Tinder ont d’ailleurs ajouté des badges à mettre directement sur son profil afin de signaler son statut vaccinal.

Un été 2021 pour se détendre, tomber amoureux, et afficher son vaccin !

À travers une nouvelle étude réalisée par Meetic, nous apprenons aujourd’hui les différentes attentes et tendances des Français pour faire des rencontres durant l’été 2021. Pour commencer, les célibataires semblent plus optimistes suite à la levée des « 76 % d’entre eux déclarent être dans un état d’esprit positif et 36 % se disent même excités à l’idée de faire des rencontres« .

Selon le rapport de Meetic, 71 % des célibataires expliquent vouloir se détendre, 46 % faire la fête, 33 % tomber amoureux, 31 % faire des rencontres, 24 % avoir des rapports physiques et 21 % des rapports sexuels lors de la période estivale. Face à la levée des restrictions sanitaires, 77 % d’entre eux s’avouent aujourd’hui prêt à faire des rencontres IRL.

Nous apprenons par la suite que plus de la moitié des célibataires (53 %) compte continuer à faire des rencontres dans le respect des gestes barrières, contre 42 % qui souhaitant rencontrer de nouvelles personnes « comme avant la crise« , soit sans gestes barrières.

Outre s’amuser, 1 célibataire sur 2 souhaite aujourd’hui prendre le temps de bien connaître l’autre, contre 19 % souhaitant rester sélectif. De plus, le site de rencontre déclare: « 55 % des célibataires interrogés l’affirment : ils veulent commencer une histoire qui dure, et pas qu’un amour de vacances ! »

Du côté de la vaccination, 53 % des célibataires se disent plus à l’aise si la personne avec qui elle échange est vaccinée. Meetic ajoute qu’un célibataire sur deux compte sur ma vaccination pour pouvoir faire des rencontres comme avant. Le site de rencontres a ainsi décidé de mettre en place une fonctionnalité permettant d’afficher directement sur leur profil s’ils sont vaccinés. Un petit badge sera ainsi affiché afin de rassurer certains utilisateurs.