Amazon Prime Vidéo : les films et séries qui arrivent en août 2021

Chaque mois, à l’image de Disney+ et Netflix, Amazon Prime Vidéo livre son lot de nouveautés pour le mois à venir. Cet article concerne les films et les séries de la plateforme de streaming du géant du e-commerce. Le catalogue pour le mois d’août 2021 comporte de nombreuses nouveautés.

En août 2021, Amazon Prime Video mise sur Nicole Kidman en tête d’affiche de sa nouvelle série exclusive Nine Perfect Strangers, mais également sur l’arrivée de la Ligue 1.

Les séries qui arrivent en août sur Prime vidéo

Nine Perfect Strangers, le 20 août

L’équipe derrière la fiction à succès Big Little Lies reprend du service avec Nine Perfect Strangers, nouvelle série Amazon Exclusive dans laquelle on retrouvera les actrices Nicole Kidman et Melissa McCarthy pour une première collaboration. Cette adaptation du best-seller de l’Australienne Liane Moriarty, édité par The New York Times, met en scène neuf citadins stressés et épuisés par leur mode de vie qui entrent en cure de relaxation dans un centre de santé spécialisé, pour une période de dix jours. Neuf inconnus qui n’ont aucune idée de ce qui les attend…

Les autres séries qui débarquent sur Prime Vidéo :

Dr Harrow (saisons 1 et 2) : 2 août

Cruel Summer (saison 1) : 6 août

Modern Love (saison 2) : 13 août

Pete the Cat (saison 1) : 27 août

Kevin Can F**K Himself : (saison 1) : 27 août

The Bold Type (saison 5) : 30 août

Les films du mois proposés par Amazon

Chaos Walking, le 24 août

Tom Holland et Daisy Ridley sont à l’affiche de Chaos Walking, un film au pitch étonnant dont l’intrigue dépeint un monde sans femmes et une société dans laquelle les pensées de chaque individu sont exposées à tous. Viola, une femme, atterrit sur cette planète et s’y trouve immédiatement en danger. Todd se promet de la mettre à l’abri, ce qui s’annonce évidemment très compliqué.

Autres films sur Prime Video :

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain : 1er août

Zoolander 2 : 1er août

Grave : 1er août

La Légende d’Hercule : 1er août

Ghost Rider : 2 août

Ghost Rider 2 : L’Esprit de vengeance : 2 août

Historias lamentables : 2 août

Le Rythme de la vengeance : 9 août

Bons baisers de Bruges : 10 août

Régression : 12 août

A Cure for Life : 15 août

Détective Dee : La Légende des rois célestes : 16 août

Chaud devant : 16 août

True Grit : 22 août

Et si tout ce panel de nouveautés ne vous enchante pas, vous pourrez tout de même profiter de la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo !