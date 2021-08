Crypto-monnaie vs jeu d’argent en ligne, les principales différences

Entrez dans n’importe quel casino de crypto-monnaie de premier plan, comme Bitcoincasino.io aujourd’hui ; vous remarquerez beaucoup plus de similitudes entre ces casinos et les casinos en ligne conventionnels que de différences. Malgré la similitude de ces deux types de sites de paris, il existe encore une ou deux différences qui méritent d’être explorées, et celles-ci sont devenues l’objet de ce bref guide.

Pariez avec des crypto-monnaies

Bien sûr, les différences les plus importantes entre les casinos en ligne conventionnels et ceux à crypto-monnaie sont que ce dernier vous permet de déposer avec des crypto-monnaies. Bien sûr, il s’agit ici d’une évidence. Ce qui n’est peut-être pas si évident, c’est que bon nombre des meilleurs sites de paris en crypto-monnaies (des sites comme Bitcoin Casino) vous permettent également de déposer avec des devises traditionnelles, ce qui vous donne un avantage sur les casinos standard qui souvent n’acceptent pas les options de devises numériques.

Délais de retrait plus rapides

Honnêtement, il y a peu qui sépare les casinos en ligne et ceux de crypto-monnaie en ce qui concerne les délais de dépôt. Les deux peuvent généralement traiter les dépôts instantanément. Cependant, lorsqu’il s’agit de retraits de casino, c’est souvent différent. Les options de retrait de crypto-monnaie sont souvent capables d’effectuer des transactions en quelques minutes, ce qui les rend beaucoup plus pratiques pour les joueurs qui souhaitent des retraits rapides.

Absence de frais

L’autre chose importante à noter à propos des retraits de crypto-monnaie est que ceux-ci sont souvent sans frais. Alors que même les meilleurs casinos conventionnels peuvent vous imposer des frais de retrait par virement bancaire, les meilleurs casinos de crypto-monnaie ne le feront pas. En plus de cela, les limites de retrait ont tendance à être plus flexibles lorsqu’il s’agit d’encaisser vos gains avec Bitcoin, Ethereum et quelques autres options.

Disponibilité limitée de jeux

Cependant, les casinos de crypto-monnaie n’auront pas tout à leur manière. En fait, bien que de nombreux sites de paris en devises numériques acceptent Bitcoin, Ethereum et autres, tous ne vous permettent pas de parier avec ces options. Dans un casino conventionnel, si vous pouvez déposer avec une devise, vous êtes assuré de pouvoir parier avec elle. Ce n’est pas toujours le cas dans les casinos de crypto-monnaie, où vous pouvez voir votre crypto-monnaie déposée convertie en dollars américains ou en une autre option pour les paris. En bref, il y a moins de jeux compatibles avec les bitcoins dans les casinos de crypto-monnaies que de jeux compatibles avec les dollars américains dans les casinos conventionnels.

Y a-t-il un avantage ?

Si vous pouvez choisir de jouer dans un casino de crypto-monnaie avec des jeux compatibles avec les bitcoins et l’ethereum – encore une fois, comme BitcoinCasino.io – alors il y a un net avantage à jouer dans des casinos de crypto-monnaie par rapport aux sites standard. Cependant, vous n’êtes pas obligé de nous croire sur parole ou d’accepter nos recommandations. De nombreux casinos de crypto vous permettent de vous inscrire et de jouer avec les options de devises traditionnelles. Par conséquent, si vous ne savez pas si le jeu en crypto-monnaie est fait pour vous, vous pouvez toujours vous inscrire, puis choisir de déposer et de parier en utilisant des dollars américains ou d’autres options s’il s’avère que vous n’aimez pas parier avec des bitcoins.