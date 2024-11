Test – Insta360 Ace Pro : une des meilleures caméras d’action du marché

L’entreprise chinoise Insta360 s’attaque à un nouveau marché, celui des caméras d’action traditionneles. En effet, la nouvelle gamme Ace se place en face des Gopro Hero et autres DJI Osmo Action. Aujourd’hui, nous testons la Ace Pro, qui représente ce qu’Insta360 sait faire de mieux.

Notre avis en bref sur la Insta360 Ace Pro

Aujourd’hui, trois concurrents se partagent le marché de la caméra d’action : l’historique GoPro avec sa douzième itération, l’outsider DJI avec son Osmo Action 4 et le nouveau venu Insta360 Ace Pro.

Pour une première génération, nous trouvons la caméra d’Insta360 excellente : l’entreprise chinoise a réussi son coup ! La Ace Pro ne souffre d’aucun défaut majeur, les vidéos sont de bonne qualité dans toutes les situations.

L’Ace Pro se distinguera notamment sur la basse lumière et sur ses options d’éditions rapides par IA. Si ce sont des caractéristiques importantes pour vous, nous la conseillons sans hésiter.

Insta360 joue dans la cour des grands

En fin d’année 2023, Insta360 a étoffé sa gamme et se lance à la conquête du marché des action-cam traditionnelles. Jusqu’alors, la marque s’était concentrée sur des concepts plus innovants, avec les caméras 360° ou les mini caméras comme la GO3, que nous avons testé récemment. Avec ses nouvelles Ace et Ace Pro, Insta360 cherche directement à se placer en tant qu’alternative aux GoPro Hero.

Présentation de la Insta360 Ace Pro

L’Insta360 Ace Pro ne bouleverse pas le marché des caméras d’action, mais elle s’inscrit dans la lignée des modèles emblématiques tels que la GoPro Hero 12 et la DJI Osmo Action 4. Bien qu’un peu plus imposante en taille et en poids, elle reprend le concept éprouvé d’une caméra compacte et robuste, conçue pour capturer des vidéos de haute qualité à des cadences élevées, adaptées aux sports extrêmes.

Pour la partie optique, Insta360 s’est associé à Leica, entreprise allemande référence dans le monde de la photographie. Pour cette première version, la barre est placée haute, avec la possibilité de filmer en 8K jusqu’à 24 ips et en 4K jusqu’à 120 ips. Côté étanchéité, elle pourra plonger à 10 m sous l’eau, et jusqu’à 60 m avec un caisson disponible en option.

Design et ergonomie

L’Ace Pro est construite dans un châssis en plastique noir mat, texturé par endroit, que qui la rend très agréable en main. On retrouve aussi quelques rappels rouges qui lui confèrent une identité propre. Le bouton d’enregistrement est situé sur le dessus, tandis que l’objectif se trouve à l’avant, accompagné d’un petit écran non tactile affichant les informations essentielles et les réglages actuels. Une bande lumineuse souligne ce petit écran : sa couleur indique si la caméra est en train de filmer.

Sur un côté, une trappe cache la batterie amovible. De l’autre, on trouve le bouton d’alimentation ainsi qu’une petite trappe dissimulant le port USB-C et l’emplacement pour carte microSD. À l’arrière, un grand écran tactile rabattable, sur lequel nous reviendrons plus tard.

En dessous de la caméra, on retrouve le système de fixation qui rappelle celui de chez DJI. Il combine un aimant et un système de clips afin d’y accrocher un adaptateur solidement.

Les accessoires fournis

La boîte contient la caméra, sa batterie de 1650 mAh, un support métallique avec pas de vis 1/4″ universel, un support adhésif flexible qui permet de l’attacher à des surfaces variées et un câble USB Type-C vers Type-A pour la recharge et le transfert de données.

L’Insta360 Ace Pro à l’utilisation

Facilité de prise en main

La navigation sur l’écran tactile de 2,42 pouces est très intuitive. Les commandes sont simples, les menus clairs et les réglages rapides atteignables facilement. L’écran est réactif, lumineux et assez grand pour regarder rapidement les enregistrements précédents. L’écran, suffisament lumineux, est également orientable jusqu’à 180 degrés, ce qui permet de vérifier son cadrage dans le retour dans presque n’importe quelles circonstances. C’est un confort très appréciable et un argument de taille pour les personnes qui souhaitent faire du vlog.

Fonctionnalités avancées

La caméra intègre aussi plusieurs fonctions, plus ou moins intéressantes dans la pratique.

Clarity Zoom : un zoom 2x sans perte de qualité : pas forcément utile, on préfèrera recadrer nous-mêmes l’image en post production

: un zoom 2x sans perte de qualité : pas forcément utile, on préfèrera recadrer nous-mêmes l’image en post production Gesture Control : Le contrôle de la caméra par des gestes fonctionne bien et facilite les interactions avec la caméra lorsqu’on y a pas accès

: Le contrôle de la caméra par des gestes fonctionne bien et facilite les interactions avec la caméra lorsqu’on y a pas accès Cancel Recording : Un appui long sur le déclencheur pendant un enregistrement permet de l’abandonner

: Un appui long sur le déclencheur pendant un enregistrement permet de l’abandonner Pause/Resume Recording : Permet de mettre en pause un enregistrement afin de n’avoir que les moments les plus intéressants

: Permet de mettre en pause un enregistrement afin de n’avoir que les moments les plus intéressants Photo Grab : Prendre une photo durant une vidéo, et ce, avec une meilleure résolution. Fonctionnalité pratique qui permet réellement de tirer de belles photos sans interrompre l’enregistrement

: Prendre une photo durant une vidéo, et ce, avec une meilleure résolution. Fonctionnalité pratique qui permet réellement de tirer de belles photos sans interrompre l’enregistrement Intégration Apple Watch et Garmin : permet de récupérer la position GPS, la vitesse et d’autres données pour l’ajouter aux vidéos

: permet de récupérer la position GPS, la vitesse et d’autres données pour l’ajouter aux vidéos Freeframe : mode vidéo avec un champ de vision très large, qui permet de nombreuses possibilités en port production, notamment le cadrage et la stabilisation. Nous l’avons beaucoup apprécié : c’est l’assurance de toujours pouvoir exploiter ses rushs.

Stabilisation

Nous avons l’habitude avec les caméras d’action et la Ace Pro ne déroge pas a la règle : la stabilisation est excellente. Insta360 nous laisse le choix entre quatre modes : xxxxx

La stabilisation FlowState permet d’atteindre un niveau de fluidité assez exceptionnel : les vidéos ressortent sans aucun mouvement brusque dans presque n’importe quelles conditions. Idéal pour les plans avec beaucoup de vibrations ou de mouvements brusques, ou encore pour réaliser des timelapses.

Micro

Trois micros intégrés permettent de capturer le son de manière omnidirectionnelle autour de l’Insta360 Ace Pro. En environnement calme, le rendu sonore est satisfaisant : les voix sont claires, bien définies, et il n’y a pas de saturation notable. Cependant, lorsque le vent fouette les micros, le rendu devient médiocre. À haute vitesse, comme en moto, les micros saturent rapidement, un problème qui risque fort de se reproduire lors d’activités comme le ski, le vélo ou le parapente. À l’arrêt, même en présence de vent modéré, la captation reste correcte. Une amélioration de la gestion du vent serait donc bienvenue pour seconde génération.

Qualité d’image : à la hauteur de ses concurrentes ?

Le capteur Leica de la Ace Pro a une taille de 1/1,3 pouce, soit la même taille que celui de la DJI Osmo Action 4, mais plus grand que celui de 1/1,9 pouce de la GoPro Hero 12. Nous avons eu la possibilité d’essayer cette caméra dans différentes conditions : en randonnée et principalement à moto, fixée sur un casque.

En plein jour, le rendu est naturel. Les images offrent un bon niveau de détail et une bonne plage dynamique, d’autant plus avec le mode Active HDR, activé par défaut jusqu’en 4K à 30 ips. Lorsque certaines parties de l’image est surexposée, la caméra a un peu plus de mal à faire ressortir les détails.

En faible luminosité, le mode PureVideo produit des images vraiment lumineuses sans trop de grain. Insta360 peut être fier de cette fonctionnalité, qui repose sur une puce IA gravée en 5 nm, qui réduit le bruit et améliore l’image en temps réel. C’est un bel avantage par rapport à la concurrence.

Charge et autonomie

L’Insta360 Ace Pro est équipée d’une batterie de 1650 mAh, qui profite d’une charge rapide jusqu’à 30 W. Ainsi, 80 % de charge sont atteints en seulement 22 minutes, et une recharge complète en 46 minutes. Des valeurs vérifiées lors de nos tests.

L’autonomie annoncée par le fabricant est de 100 minutes, mais lors de nos tests en conditions réelles, la caméra a pu filmer environ une heure en filmant en 4K à 60 images par seconde, un résultat correct pour ce type d’appareil. Bien que la caméra ait tendance à chauffer durant les enregistrements prolongés, elle n’a jamais montré de signes de surchauffe critique ou d’extinction intempestive, ce qui est un bon point.

L’application mobile et le logiciel Insta360 Studio

Pour ses caméras GO, Insta360 propose une application compagnon – Insta360 –, qui offre une interface simple et intuitive. Le smartphone se connecte automatiquement en Wifi au réseau créé par la GO 3. L’application permet de contrôler la caméra à distance mais elle propose surtout des outils d’édition alimentés par l’IA, permettant la création de courtes vidéos avec des séquences sélectionnées automatiquement. L’IA détermine les meilleurs passages et propose un résultat acceptable, mais pas à la hauteur de nos espérances. On aura toujours quelque chose à changer, et on perdra plus de temps que si on avait sélectionné nos propres séquences. L’idée est bonne, il y a du potentiel, mais ce n’est pas encore parfait.

Pour des options d’édition plus avancées, Insta360 propose le logiciel Insta360 Studio 2023 (avec plugin Première Pro), disponible sur macOS et Windows. Ici par contre, pas de fonctionnalité d’IA. Dans la plupart des cas, on préfèrera un logiciel de montage classique, plus intuitif et plus poussé.

Conclusion : faut-il se tourner vers cette Insta360 Ace Pro ?

Difficile de donner une réponse tranchée. Ce que l’on peut affirmer, c’est qu’Insta360 a frappé très fort avec son Ace Pro. Les performances sont à la hauteur de la concurrence, le prix est similaire. Pour faire un choix, tout dépendra de votre utilisation.

Parmi l’Insta360 Ace Pro et ses concurrentes, aucune caméra ne se démarque clairement : chacune présente des atouts qui peuvent être plus ou moins utiles selon l’usage que vous en ferez. La Ace Pro reste cependant un excellent choix, avec son grand capteur Leica, son écran rabattable et ses fonctionnalités d’IA intégrées. Les modes Freeframe et PureVideo sont également de bons atouts.

Depuis la sortie de l’Ace Pro 2, l’Insta360 Ace Pro est proposée à 369,99 € pour le pack de base. Il comprend comprend la caméra avec sa batterie de 1650mAh, un support standard et un support adhésif flexible.

La Ace Pro est également disponible dans sept packs différents avec accessoires adaptés aux différentes pratiques. Le prix des packs varie de 421 € pour le pack motard à 573 € pour le pack GPS.

