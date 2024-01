Test – Insta360 GO 3 : la mini caméra ultra polyvalente

Entreprise connue pour ses caméras à 360°, Insta360 a récemment renouvelé son offre de caméras d’action ultra-compactes. La GO 3 se veut encore plus polyvalente que ses prédécesseurs, notamment grâce à l’arrivée de l’Action Pod. Toujours fournie et compatible avec de nombreux accessoires, elle promet de s’adapter à toutes les situations.

Malgré un prix en hausse par rapport aux générations précédentes, cette Insta360 GO 3 est-elle recommandable ? Réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur la caméra Insta360 GO 3

L’Insta360 GO 3 se révèle très simple et pratique à utiliser au quotidien. L’Action Pod ajoute la polyvalence qu’il manquait à cette caméra miniature : que ce soit pour le cadrage, le déclenchement ou la visualisation rapide des prises de vues, le fait de ne pas avoir à connecter son téléphone est extrêmement agréable. La qualité de l’image est très correcte en conditions optimales, satisfaisante dans des conditions difficiles et presque inexploitables de nuit, mais avec ce format de caméra et de capteur, c’est prévisible.

L’autonomie impressionne avec ses 45 minutes de capture vidéo dans un si petit boitier et la recharge est rapide grâce à l’Action Pod. L’application mobile et le logiciel PC/Mac sont intuitifs, permettant de faire des montages rapidement. À partir de 429€, l’Insta360 GO 3 est tout à fait recommandable et avec la gamme d’accessoires disponibles, elle saura s’adapter à toutes les situations.

Produit disponible sur Insta360 GO 3 (64 Go) - Petite caméra d'action légère, Portable et Polyvalente, POV Mains Libres, s'installe n'importe où, stabilisation, Action Pod Multifonctionnel, étanche

Voir l'offre

Déballage et présentation

La marque chinoise Insta360, connue pour ses caméras à 360°, propose au sein de sa gamme une caméra minuscule, pas plus grande que le pouce. Avec la troisième génération dévoilée pendant l’été 2023, Insta360 renforce la polyvalence de sa caméra de poche avec l’arrivée de l’Action Pod, faisant office de chargeur, d’écran et de télécommande à la GO 3.

La GO 3 mesure 25,6 x 54,4 x 23,2 mm pour 35,5g. Des dimensions tellement petites qu’Insta360 est quasiment seul sur ce marché. Certifiée IPX8, elle pourra s’utiliser, seule, sous l’eau. Elle dispose d’une surface cliquable en façade et d’une petite LED : ces deux éléments suffisent pour la contrôler seule à l’aide d’astucieux raccourcis.

L’Action Pod, accessoire inédit chez Insta360, se présente sous la forme d’un boitier découpé pour accueillir magnétiquement la GO 3. D’une taille assez similaire à une GoPro, l’Action Pod pèse 96,3 g et apporte la polyvalence qu’il manquait aux deux premières générations de GO. Attention, si la GO 3 est étanche, l’Action Pod ne l’est pas. Seulement IPX4, il résiste aux éclaboussures d’eau, mais pas plus.

À l’arrière, un écran tactile de 2,2 pouces, qui pivote à 180°, permet de contrôler la caméra et d’avoir un aperçu de ce que l’on filme. Les deux appareils communiquant par Wifi et Bluetooth en permanence, ils fonctionnent jusqu’à une distance d’environ 5 m.

Le Pod possède un bouton d’enregistrement (au dessus), un bouton d’alimentation et un bouton de sélection de mode. On retrouve un port USB-C pour la charge et le transfert de données, ainsi que les fixations pour le nouveau système de montage magnétique.

Les accessoires fournis avec l’Insta360 GO3

Une caméra d’action ne serit rien sans son lot d’accessoires : Insta360 l’a bien compris. Dans le pack standard, la caméra et l’action Pod sont livrés avec quatre accessoires bien pratiques.

Lentille de protection

Le premier est directement monté d’usine sur la caméra. Il s’agit d’une lentille transparente vissée sur l’objectif. Elle permet d’utiliser la caméra sans crainte, car si vous veniez à l’abimer où à la casser, il vous suffirait d’en racheter une, à la manière d’un verre trempé pour smartphone. Insta360 propose également à la vente un jeu de filtres ND8, ND16, ND32 et ND64 qui se montent en lieu et place de cette lentille protectrice.

Collier magnétique

L’action cam vient aussi avec son pendentif magnétique, un grand classique d’Insta360. Ce collier se porte sous un vêtement, tandis que la GO 3 vient s’aimanter par-dessus. Idéal pour des prises de vue à la première personne, discrètes et non contraignantes. L’entreprise livre avec une partie magnétique aussi, pour ajuster l’angle de vue. Une fois accrochée, la caméra ne bouge pas et reste plaquée sur le vêtement, c’est un réel plaisir à utiliser.

EasyClip

Ensuite, on retrouve EasyClip, un support aimanté qui accueile parfaitement la GO 3. Pivotable à 180°, il possède une pince à fixer sur la visière d’une casquette.

Lors de notre test, nous avons utilisé l’EasyClip fixé à un bandeau de tête. La GO 3 ne bouge pas et l’EasyClip semble conçu pour durer. On obtient ainsi une vue à la première personne, à hauteur de tête, plus naturelle qu’à hauteur de torse pour la majorité des situations.

Support avec vis 1/4″

Enfin, on retrouve un support pensé à la fois pour la GO 3 et l’Action Pod. Ce support orientable monté sur rotule, permet d’accéder à un pas de vis standard quart de pouce. C’est avec ce support que vous pourrez utiliser les accessoires classiques de matériel photo/vidéo, comme des trépieds ou des perches à selfie. Insta360 fournit ici une base adhésive, mais il faudra penser à investir dans une ventouse si vous voulez l’utiliser à l’extérieur d’un véhicule.

C’est un peu dommage de ne pas avoir intégré ce filetage directement sur l’Action Pod, comme sur le boitier de la précédente version : il faudra impérativement utiliser cet accessoire pour en bénéficier. On regrettera aussi l’absence de fixations à deux broches comme le propose Gopro sur ses caméras : il faudra acheter un accessoire supplémentaire.

L’Insta360 GO 3 à l’utilisation

Grâce à l’arrivée de l’Action Pod et son écran, la prise en main de l’appareil est simplifiée. Tout est contrôlable depuis ce dernier, il n’est pas nécessaire de dégainer son téléphone, attendre quelques longues secondes pour enfin pouvoir vérifier le cadrage ou changer des paramètres. Ici, l’Action Pod remplit son rôle à merveille et il n’y a aucun temps de connexion ni de chargement, que la GO 3 soit à l’intérieur ou non.

En effet, la GO 3 peut s’utiliser seule, son unique bouton peut se configurer pour démarrer et arrêter un enregistrement par exemple. Sa LED devient bleue si elle est connectée à l’Action Pod, clignote en rouge si elle filme et rouge fixe si la GO 3 est en charge.

La plupart du temps, on préfèrera l’utiliser seule : grâce à son poids plume de 35 grammes, on ne la sent pas, même sur le front avec un bandeau autour de la tête. C’est extrêmement agréable : aucune autre caméra sur le marché ne permet un tel confort.

L’enregistrement s’effectue sur la mémoire intégrée de la GO 3, non extensible. Il sera donc nécessaire de bien cerner vos besoins avant d’opter pour la version 32 Go, 64 Go ou 128 Go. Nous vous recommandons au minimum 64 Go, car une vidéo en plein format utilisera environ 1 Go par minute d’enregistrement.

Qualité d’image de l’Insta360 GO 3

L’Insta360 GO 3 peut filmer jusqu’en 2,7K à 30 images par seconde, tandis que la 1440p et la 1080p permettent d’aller jusqu’a 50 images par seconde. La caméra permet de choisir parmi différents réglages colorimétriques entre Standard, Vif, qui accentue les contrastes et la saturation des couleurs, ou Flat, un profil plat propice à la retouche en post-production. Les modes Timelapse et Timeshift se limitent à la 1440p, tandis que les ralentis ne dépasseront pas 1080p à 120 images par seconde.

Le rendu vidéo est bon, que ce soit en 2,7K, en 1440p ou en 1080p, mais un cran en dessous des caméras d’action type GoPro. En effet, la petite taille du capteur ne peut pas faire de miracles, malgré des spécifications techniques alléchantes. Cela se ressent beaucoup dans des conditions difficiles, en basse lumière ou avec un contre jour : l’image commence à bruiter et le rendu n’est pas vraiment exploitable.

Dans des conditions idéales, la GO 3 fournit des vidéos très qualitatives. Le piqué est bon, l’image est un peu lissée, mais reste tout à fait correcte.

Modes, stabilisation et photo

Le mode video Freeframe est de loin notre préféré. Plafonné à 1440p, il permet une captiure sur l’ensemble du capteur. Ensuite, sur l’application ou le logiciel, vous pouvez choisir un format horizontal, vertical ou carré, modifier l’angle de vue et les modes de stabilisation.

Coté stabilisation, Insta360 nous a bluffé. Baptisée FlowState et disponible en trois niveaux, elle est tout bonne ment impressionante dnas des conditions de lumière idéales. Même pour des sports avec beaucoup de chocs, elle se débrouille à merveille. La fluidité des mouvements rend les vidéos très agréables à regarder : c’est un gros point positif pour la GO 3.

La qualité de la captation audio est aussi une belle surprise, même dans des environnements bruyants. Les deux micros et le logiciel permettent de sortir un son exploitable dans toutes les situations.

Photo brute sur tout le capteur

Enfin, l’Insta360 GO 3 est capable de prendre des photos à une résolution de 3,6 MP. Le constructeur laisse la possibilité de les capturer dans un profil plat .DNG et en HDR, mais les clichés sont assez moyens dans tous les cas. A la base, la caméra prend un cliché sur l’ensemble du capteur, puis la recadre, comme on peut le constater sur les photos.

Photo en profil plat .DNG Photo automatiquement retouchée par Insta360 Studio

Charge et autonomie

Après une GO 2 qui annonçait 30 minutes d’autonomie, Insta360 a encore optimisé sa mini caméra qui est désormais capable de filmer pendant 45 minutes. C’est excellent pour une action-cam de cette taille.

A la manière d’une paire d’écouteurs, la GO 3 se charge uniquement par son boitier. De cette manière, l’autonomie avec l’Action Pod passe à 2h30. Dans la réalité, les promesses sont tenues : nous sommes a plusieurs reprises parvenus à enregistrer des rushs de 40 minutes avec la GO 3 seule. C’est amplement suffisant pour la plupart des situations, d’autant plus que sa recharge est très rapide.

En effet, la GO 3 peut passer de 0 à 80 % en seulement 23 minutes et il faudra 35 minutes à 100% pour la recharger entièrement. Largement de quoi faire un appoint d’énergie entre deux sessions. Pour ce qui est de l’Action Pod, il se charge en USB-C et il lui faut 47 minutes pour se charger jusqu’à 80 % et 1h05 pour aller à 100%.

L’application mobile et le logiciel Insta360 Studio

Pour ses caméras GO, Insta360 propose une application compagnon – Insta360 –, qui offre une interface simple et intuitive. Le smartphone se connecte automatiquement en Wifi au réseau créé par la GO 3. L’application permet de contrôler la caméra à distance, mais n’apporte pas de fonction supplémentaire par rapport à l’Action Pod de ce coté-ci, d’autant plus que le temps de connection peut facilement dépasser les 20 secondes.

Elle se révèlera davantage utille pour récupérer et monter les séquences capturées. Par exemple, pour le mode FreeFrame, Insta360 offre des fonctionnalités telles que l’ajout ou la suppression de la stabilisation, le maintien de l’horizon à 360°, et le choix de l’angle de champ (FOV, Large, Linear) a posteriori.

L’application propose aussi des outils d’édition alimentés par l’IA, permettant la création de courtes vidéos avec des séquences sélectionnées y compris l’ajout de musique. L’IA détermine les meilleurs passages et propose la pplupart du temps un résultat très convenable.

Bien sûr, l’application permet également l’édition manuelle des images directement depuis votre smartphone. Pour des options d’édition plus avancées, Insta360 propose le logiciel Insta360 Studio 2023 (avec plugin Première Pro), disponible sur macOS et Windows

Concluion : faut-il craquer pour cette Insta360 GO3 ?

Cette Insta360 GO 3 est une réussite et l’entreprise chinoise réussit à parfaire sa copie en proposant une caméra encore plus ployvalente que les générations précédentes. En effet, l’Action Pod permet une utilisation plus simple de la caméra. De plus, la gamme d’accessoire proposée par Insta360 est innovante et cohérante avec son système magnétique.

Seule ombre au tableau, une qualité d’image qui se dégrade dès que les conditions sont difficiles. Pour une minuscule caméra d’action avec un petit capteur, c’est compréhensible, mais il ne faut pas vous attendre à une qualité identique à une caméra d’action classique.

Pour le reste, la stabilisation est exeptionnelle et le mode Freeframe permet de parfaire ses prises de vue en post-production. L’autonomie est très bonne et permet de couvrir une journée sans problème. Insta360 reste seul acteur majeur et la GO 3 est la meilleure mini caméra du marché. Nous vous la conseillons sans hésiter si elle répond à des besoins spécifiques. Sachez cependant qu’une caméra d’action classique, comme en propose également Insta360 avec ses Ace et Ace Pro, offira une qualité d’image plus intéressante.

Disponible dans les coloris Blanc arctique et Noir minuit, le prix a augmenté par rapport aux générations précédentes. Comptez 429,99 € pour la version 32 Go, 449,99 € pour la version 64 Go et 479,99 € pour la version 128 Go.

Vous pourrez la retrouver sur le site officiel d’Insta360 ou sur Amazon.

Produit disponible sur Insta360 GO 3 (64 Go) - Petite caméra d'action légère, Portable et Polyvalente, POV Mains Libres, s'installe n'importe où, stabilisation, Action Pod Multifonctionnel, étanche

Voir l'offre