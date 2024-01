Tesla a peut-être un peu exagéré sur l’autonomie de ses véhicules

Tesla a revu à la baisse les estimations d’autonomie de ses Model Y, S et X aux États-Unis. Sur certains véhicules, cette baisse va jusqu’à six pour cent de ce qui a été affiché initialement.

Quels modèles de voitures Tesla sont concernés ?

Selon les informations d’Electrek, le configurateur en ligne de Tesla affiche désormais une autonomie estimée à 285 miles (458 km) pour la version Performance du Model Y, contre 303 miles (487 km) au départ.

Par ailleurs, l’autonomie affichée du Model Y Long Range est aussi tombée à 310 miles (498 km) contre 330 miles (531 km) auparavant. Le Model S Plaid a initialement affiché une autonomie de 396 miles (637 km). Cependant, elle est à présent de 359 miles (577 km).

Des révisions d’autonomie limitées aux États-Unis

Apparemment, cette décision de Tesla intervient après que le ministère de la justice aux États-Unis ait ouvert une enquête sur des plaintes affirmant que Tesla fait gonfler l’estimation de l’autonomie de ses véhicules. À noter que ces nouvelles limites d’autonomie ne concernent que les voitures aux Etats-Unis. Ainsi, les véhicules de Tesla au Royaume-Uni et dans l’Union européenne n’ont pas subi de modifications. Le Cybertruck, le Model 3 et le Model Y à traction arrière n’ont subi aucune modification dans l’estimation de l’autonomie de la batterie.

Selon Drive Tesla, il est possible que ces modifications aient deux explications. La première concerne les « améliorations de confort et de fonctionnalité » apportées par Tesla, qui nécessiteraient plus d’énergie. Quant à la seconde explication, il se pourrait que le constructeur s’est conformé aux exigences révisées des tests de l’EPA. Cette mise en conformité aurait ainsi pu entraîner une « consommation plus élevée et une légère diminution de l’autonomie globale ». En tout cas, Tesla est resté muet sur le sujet.