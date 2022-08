Tesla lance la Model Y Propulsion en France, à un prix moins cher que la Model 3

Tesla vient d’annoncer une bonne nouvelle pour les conducteurs en Europe, l’arrivée de la Model Y Propulsion. D’ailleurs, cette variante du SUV électrique du constructeur américain affiche un prix de vente inférieur à la Model 3. En France, ce nouveau modèle est proposé au prix de 49 990 €.

La Model Y Propulsion est la nouvelle Tesla la plus abordable

En fin de semaine dernière, Tesla est venu annoncer le lancement de la Model Y Propulsion en Europe. Le SUV électrique peut ainsi être acheté à un prix de 49 990 euros en France, soit 15 000 € de moins que la Model Y Grande Autonomie et 20 000 € de moins que la version Performance.

Le fait le plus intéressant est que ce nouveau modèle est plus abordable que la Model 3 Propulsion. En effet, cette Tesla est affichée au prix de 53 490 euros, notamment à cause de multiples hausses de prix durant les derniers mois. Au total, cette variante la plus accessible des Model 3 a pris 10 090 euros en 2022.

Avec le bonus écologique de 2 000 euros, la Tesla Model Y Porpulsion est affichée à un prix de 47 990 euros ; contre 51 490 euros pour la Model 3 Propulsion. Cela représente une différence de 3 500 euros entre les deux véhicules électriques.

Au niveau des caractéristiques de cette variante du SUV électrique Tesla, la Model Y Propulsion propose notamment une vitesse maximale de 217 km/h, un 0 à 100 km/h en 6,9 secondes et une autonomie 455 km en cycle WLTP. Cela représente 110 kilomètres de moins que la version Grande Autonomie.

Pour finir, sachez que les premières commandes de ce nouveau véhicule disponible en Europe débuteront en décembre 2022. Avec son tarif plus abordable et son gabarit plus grand que la Model 3, la Model Y Propulsion de Tesla devrait sans aucun doute connaitre un très gros succès dans les mois et années à venir auprès des conducteurs.

