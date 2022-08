Tesla : les Model S Plaid et Model X Plaid bientôt disponibles en France

Tesla vient d’annoncer quelques actualités concernant la livraison de ses véhicules électriques en Europe. En effet, le constructeur américain a précisé l’arrivée des Model S Plaid et Model X Plaid en France à partir de la fin de l’année 2022. Pour rappel, ces deux modèles n’étaient pas disponibles jusqu’alors, alors qu’ils étaient annoncés depuis plus d’un an.

Les versions Plaid des Model S et Model X arrivent en France

Après des mois d’attentes, les conducteurs ayant commandé une Tesla Model S Plaid ou une Model X Plaid vont bientôt recevoir leur nouvelle voiture électrique. En effet, le site du constructeur américain vient de se mettre à jour afin de préciser les périodes de livraison et la grille tarifaire de ces véhicules pour le marché français.

Ainsi, Tesla affiche la Model S Plaid à un prix de départ de 138 990 euros avec des livraisons entre le mois de décembre 2022 et février 2023. Pour rappel, cette berline électrique avait été annoncée fin janvier 2021. Du côté du SUV électrique de Tesla, le Model X Plaid, la période de livraison est la même, avec un tarif débutant à 141 990 euros.

À noter, les Model S et Model X ne sont plus livrées en Europe depuis la mi-2020. Cette actualité du côté des livraisons est ainsi salvatrice pour de nombreux conducteurs ayant précommandé ces modèles depuis leur annonce en début d’année 2021, soit après deux ans d’attente pour certains.

Du côté des spécificités de ces voitures électriques, la Model S Plaid embarque une puissance de 1 020 chevaux pour un 0 à 100 km/h en 2,1 secondes, une autonomie WLTP de 600 kilomètres et une vitesse maximale de 322 km/h ; contre un 0 à 100 km/h en 2,6 secondes, une autonomie de 528 kilomètres et une vitesse maximale de 262 km/h pour la Model X Plaid.

