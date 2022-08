Xbox Game Pass : les nouveaux jeux d’août 2022

Le mois d’août 2022 vient de débuter. Microsoft a ainsi partagé avec les joueurs les premiers jeux vidéo arrivant durant ce second mois estival via le Xbox Game Pass. Au programme, sept nouveaux titres, dont deux dès le jour de leur sortie : Turbo Golf Racing ainsi que Two Point Campus ; mais aussi Ghost Recon Wildlands et Offworld Trading Company. Découvrez aussi les mises à jour, avantages in-games et jeux qui quittent le service.

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass d’août 2022

Après Inside, Watch Dogs 2 ou encore le nouveau jeu narratif As Dusk Falls à la fin du mois de juillet 2022, le Xbox Game Pass s’enrichit encore de plusieurs titres en cette première quinzaine du mois d’août. Pour cette nouvelle période, Microsft ajoute les sept nouveaux suivants à son service :

Déjà disponible :

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Cloud, Console et PC).

4 août :

Shenzhen I/O (PC) ;

Turbo Golf Racing (Cloud, Console et PC).

9 août :

Two Point Campus (Cloud, Console et PC).

11 août :

Cooking Simulator (Cloud, Console et PC) ;

Expeditions: Rome (PC) ;

Offworld Trading Cmpany (PC).

Rapidement, voici quelques précisions sur les deux nouveaux jeux vidéo disponibles via le Xbox Game Pass dès leur sortie : Tubo Golf Racing est un titre mêlant le golf et Rocket League ; et Two Point Campus vous mettra aux commandes de votre propre université.

Les mises à jour et avantages in-games

Du côté des mises à jour de jeux vidéo disponibles sur le Xbox Game Pass, Microsoft mentionne l’arrivée d’un premier contenu téléchargeable épisodique de Citizen Sleeper nommé Episode One: Flux. Au total, trois épisodes sont prévus.

Sniper Elite 5 profite ensuite de la mission Landing Force, de deux armes supplémentaires (la carabine D.L. et la mitraillette PPSH) ainsi que la nouvelle carte multijoueur compétitive Flooded Village. Pour finir, la Saison Sept de Sea of Thivers est disponible dès le 4 août 2022.

Du côté des avantages in-games pour les abonnés aux Xbox Game Pass Ultimates, nous retrouvons Fall Guys : costume Coconut Milk ; Skate 3 Pack de mise à jour Skate Création, le Pack Maloof Money Cup 2010 NYC et le Skatepark Black Box (11 août) ; et The Elder Scrolls Online : Pack Noweyr (16 août).

Les titres quittant le Xbox Game PAss le 15 août

Comme d’habitude, quelques titres disparaissent du Xbox Game Pass. En date du 15 août, le service dira ainsi adieu à :

Boyfriend Dungeon (Cloud, Console & PC) ;

Curse of the Dead Gods (Cloud, Console & PC) ;

Library of Ruina (Cloud, Console & PC) ;

Starmancer (Aperçu) (PC) ;

Train Sim World 2 (Cloud, Console & PC).

Envie d’en profiter encore ? Sachez que Microsoft propose des réductions jusqu’à 20 % sur ces titres afin que vous les conserviez dans votre bibliothèque !