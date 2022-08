Nintendo ne compte vraiment pas augmenter le prix de la Switch

Pour rassurer les joueurs face à l’inflation, le PDG de Nintendo est venu préciser en fin de semaine auprès d’Eurogamer que la Switch n’augmentera pas de prix. Cette réaction fait suite à l’annonce de Sony au sujet de la hausse du tarif de la PS5. Microsoft a aussi réagi à cette situation, précisant ainsi que les Xbox Series conservent les mêmes prix.

Pas de hausse de prix pour les Nintendo Switch

L’inflation inquiète de plus en plus. Le 12 août 2022, Nintendo est venu rassurer les joueurs en annonçant ne pas prévoir de hausse de prix pour les différents modèles de Switch. Cependant, une récente déclaration de Sony, dévoilant une hausse de prix de 50 euros sur les PS5, a fait beaucoup de bruit.

Alors que la Switch OLED Splatoon 3 vient à peine d’être disponible, le PDG de Nintendo Shuntaro Furukawa est venu s’exprimer via Eurogamer au sujet de la tarification de ses consoles. Il réaffirme ainsi qu’aucun changement de prix n’est au programme pour le moment malgré la conjoncture économique actuelle ainsi que la pénurie de composants.

« Bien que nous ne puissions pas commenter les stratégies de tarification, nous n’avons actuellement aucun plan pour modifier le prix de notre matériel en raison de l’inflation ou de l’augmentation des coûts d’approvisionnement dans chaque pays. Nous déterminerons nos futures stratégies de tarification par le biais de délibérations minutieuses et continues », a-t-il déclaré au média.

À titre d’information, Microsoft est venu de son côté partager au site Windows Central que le prix des Xbox Series S et Series X n’allait pas augmenter.

Reste maintenant à savoir Nintendo et Microsoft suivront la même stratégie dans les mois à venir. En effet, l’inflation n’est pas près de s’arrêter ; et la pénurie de composants est toujours de la partie, impactant ainsi la production de nombreuses entreprises dans le monde. À noter, le prix des semi-conducteurs augmente au passage à cause de l’inflation.

