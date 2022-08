Test – Neato D10 : l’aspirateur robot basique mais performant

Dans le marché des aspirateurs-robots, nombreuse est la concurrence. Cependant, des constructeurs sont incontournables, notamment Neato. L’entreprise américaine produit depuis plus de 15 ans des robots ménagers. Les produits de la marque sont facilement reconnaissables grâce à leur forme en D. Datant de fin 2021, le Neato D10 est le nouveau fleuron de l’entreprise, proposant ainsi le meilleur de l’aspiration. Avec tant d’années à peaufiner ses machines, Neato est-elle toujours une marque forte sur ce marché ? C’est ce que nous avons voulu critiquer à travers ce test.

Design inchangé, mais efficace

Le Neato D10 ressemble en tout point à son prédécesseur, le Neato D9. Cette gamme de la marque est le modèle le plus haut de gamme actuellement. Neato a la particularité de ne pas proposer des aspirateurs-robots ovales, mais en forme de D, comme le nom l’indique. Ainsi, le Neato D10 est un modèle fort intéressant pour optimiser le nettoyage le long des murs. La finition reste exemplaire chez ce constructeur qui utilise des matériaux nobles. Il est équipé d’un télémètre sur son capot ainsi qu’une panoplie de capteurs pour éviter les chutes et les obstacles. Sur le haut de l’appareil, 2 boutons sont apposés, l’un pour démarrer l’aspiration et l’autre pour en connaître son état de marche.

Application incomplète

L’application MyNeato est le centre de contrôle de l’aspirateur-robot. De son installation au carnet de bord de l’aspirateur, tout est configurable depuis celle-ci. Cependant, il s’avère que l’application est bien trop faible face à ses concurrents, notamment Roborock et Ecovacs. Il n’est pas possible de suivre en direct les mouvements de l’appareil. Pire encore, la carte ne détermine pas l’ensemble des objets que l’appareil a pu rencontrer sur son chemin. Ce qui n’est pas très positif lorsque l’on veut délimiter des zones dans une pièce. C’est sur application que l’utilisateur pourra opter pour l’un des 3 modes de nettoyage (Eco, Turbo, Max). Il est possible de programmer des passages quotidiens ou de démarrer un cycle à distance.

Cartographie sans détails

Bien que le Neato D10 ne permet pas d’identifier et sauvegarder à la perfection le domicile, il est exemplaire sur le terrain. Son aptitude à analyser en direct les obstacles et de nettoyer là où d’autres aspirateurs-robots ne vont pas (notamment le long des plinthes) en font un très bon atout ménager. Il nettoie très bien, car justement il est plus lent. Nous avons pu remarquer durant nos essais que le Neato D10 mettait plus de temps à nettoyer une pièce que ses concurrents. Pour ceux qui lancent le nettoyage et partent vaquer à leurs occupations, aucun problème. Pour ceux qui lancent le robot à la maison, ça peut être un défaut important. Aucun souci noté pour le retour à la base.

Aspiration de qualité

Puisque sa méthode d’aspiration est lente, il est immanquablement plus performant sur l’aspiration. Résultat des courses, que ce soit en mode standard ou Max, le domicile est très bien nettoyé. Aucun résidu restant, pas même sous les meubles bas, malgré sa hauteur de 10cm. Mais nous avons tout de même un défaut à lui reprocher. Il n’a pas pu aspirer notre tapis à poil long. En effet, le Neato D10 n’a pas réussi à avancer correctement et des poils du tapis se sont même bloqués dans la brosse latérale. Dommage, il ne conviendra pas pour toutes les pièces. Par ailleurs, ce modèle ne permet pas le lavage du sol.

Entretien à prévoir

Le Neato D10 est très simple d’utilisation, mais aussi d’entretien. Sa station de charge ne permet pas une vidange automatique du bac à poussière. Mais celui-ci est assez spacieux pour en accueillir presque 1L. Il en est de même pour la très longue brosse qui vient balayer entièrement le sol. Elle se déclipse en 2 secondes pour retirer les cheveux bloqués. Il faudra cependant penser à nettoyer plus fréquemment le filtre de l’aspirateur, qui s’encrasse un peu plus vite que ses concurrents.

Autonomie exemplaire !

S’il y a bien un point fort incontestable sur le Neato D10, c’est bien son endurance. Il nous a été très difficile de venir à bout de cet aspirateur-robot. Tant, qu’il nous a fallu ne pas le mettre sur sa station de recharge pendant presque 1 semaine. Résultat des courses, il est le robot le plus vaillant de l’ensemble de nos tests, avec plus de 5 heures de longévité. Il est l’élément parfait pour les grandes superficies. Cependant, il est assez long pour se recharger à 100%, mais ce n’est pas un point faible au vu de sa durée de nettoyage.

Neato D10 : Conclusion

Après avoir passé quelques jours en compagnie de ce Neato D10, le résultat est peu convaincant. Pour le prix public de 699€ sur Amazon, difficile de lui attribuer des avantages. Il arbore une forme unique qui lui permet d’optimiser le nettoyage, mais celui-ci est plus lent que la moyenne. Le résultat d’un cycle d’aspiration est positif, mais pas sur tout type de sol. Le robot est simple d’utilisation et connecté, mais l’application est pauvre en fonctionnalités. Ainsi, Neato continue sur la voie des robots autonomes d’une finition exemplaire, mais la concurrence a rapidement dépassée le maître en proposant de meilleurs produits pour un prix similaire, voir plus bas. Ce robot est avant tout pour les fanatiques de la marque et ceux qui souhaitent opter pour la longévité de l’assistant ménager.

