iPhone 14 et 14 Pro : voici les dates de précommande et de sortie

La semaine dernière, Apple est venu officialiser la date de sa conférence de rentrée : le 7 septembre 2022. La firme américaine y présentera logiquement les iPhone 14 et 14 Pro. Avec l’annonce de cet évènement de lancement, nous pouvons d’ailleurs facilement prédire les dates de précommande et de sortie de cette nouvelle génération de smartphones.

Concept iPhone 14 Pro – Apple Hub

Le 7 septembre 2022, Apple tiendra une conférence à partir de 19 h, heure française. Ce dernier sera l’occasion de découvrir plusieurs nouveaux produits, dont les iPhone 14, 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max ; l’Apple Watch Series 8 ; l’Apple Watch SE ; ainsi que l’Apple Watch Pro. Au passage, les AirPods Pro 2 pourraient y être annoncés.

En fixant cette date de présentation, Apple laisse entrevoir les périodes de précommande et de sortie de ses produits, plus principalement celles des iPhone. Normalement, la firme à la pomme lance les précommande le vendredi suivant la conférence d’annonce. Dans le cas des iPhone 14 et iPhone 14 Pro, cela serait ainsi le vendredi 9 septembre 2022.

Après une semaine, les iPhone 14 et 14 Pro arriveront dans les boites aux lettres des premiers acheteurs. De ce fait, la date de commercialisation des smartphones semble fixée au 16 septembre 2022. À titre d’information, le journaliste Mark Gurman avait prédit ses dates de précommande et de sortie avant l’annonce de l’évènement de rentrée par Apple.

Du côté de la prochaine mise à jour majeure des iPhone, alias iOS 16, Apple a pour habitude de la déployer avant le début des livraisons de ses nouveaux iPhone. Ainsi, MacRumors souligne que cette nouvelle version devrait arriver entre le lundi 12 septembre et le mercredi 14 septembre 2022.

