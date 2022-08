AirPods Pro 2 : voici les nouveautés prévues pour cette nouvelle paire d’écouteurs Apple

En cette fin d’année 2022, Apple devrait dévoiler les AirPods Pro 2. Par rapport à la première génération sortie en 2019, ces écouteurs apporteraient plusieurs changements notables, que ce soit au niveau du design, de la puce intégrée, de la batterie ou encore du boitier de recharge. Voici toutes les nouveautés attendues !

AirPods Pro 2 – Concept : Darvik (@darvikpatel)

Les nouveautés des AirPods Pro 2

Dans une récente publication, le site MacRumors est venu faire un récapitulatif des différentes rumeurs tournant autour des AirPods Pro 2 depuis plusieurs mois. Avec cette génération, attendue pour la fin de l’année 2022, Apple miserait gros pour satisfaire les consommateurs à switcher vers cette nouvelle génération, 3 ans après la première.

Pour commencer, les AirPods Pro 2 profiteraient d’un changement matériel notable : la puce H2. Ming-Chi Kuo a d’ailleurs précisé qu’Apple avait « significativement amélioré » la puce H1, d’où cette nouvelle appellation. Cela devrait logiquement annoncer des améliorations du côté de la qualité audio, la latence, la réduction de bruit, Siri… voir la prise en charge de l’audio Lossless.

Au niveau de l’autonomie, les rumeurs supputent qu’elle serait plus longue. Pour garder leur format compact, cela passerait principalement par une optimisation logicielle importante, couplée à une meilleure efficience énergétique des écouteurs grâce à la puce H2.

Le boitier de charge des AirPods Pro 2 devrait ensuite être différent de la première génération. Plusieurs fuites soulignent en effet qu’il embarquerait un haut-parleur. Les écouteurs feraient ainsi partie du réseau Localiser, permettant ainsi d’avoir sa localisation et d’émettre du son pour facilement le retrouver. Deuxième changement, la résistance à l’eau et à la transpiration IPX4, introduite sur les AirPods 3, serait de la partie.

Autre ajout provenant directement des AirPods 3 : le capteur de détection de peau. Ce dernier remplacerait ainsi les capteurs optiques des premiers AirPods Pro. Selon Apple, cette technologie serait plus efficace pour savoir si vos écouteurs sont dans vos oreilles ou non, améliorant ainsi la mise en pause et la lecture automatique.

Du côté de la santé, les rumeurs tendent depuis plusieurs mois à prédire l’arrivée de nouveaux capteurs. Cependant, Mark Gurman est venu mettre fin à ses suspicions en précisant que les AirPods Pro 2 n’auraient pas de capteurs de fréquence cardiaque et de température.

Pour finir, parlons du design des écouteurs. Un récent rapport de MacRumors est récemment venu préciser qu’il serait similaire à la version actuelle. Les AirPods Pro 2 disposeraient ainsi du même format intra-auriculaire avec tiges, et non d’un format en forme de bouton supputé par de nombreux informateurs. La seule modification visuelle serait la présence des capteurs de peau précédemment citée à la place des capteurs optiques des AirPods Pro de première génération.

