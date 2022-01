AirPods Pro 2 : prise en charge du Lossless et nouveau design

Cela faisait maintenant un moment que Ming-Chi Kuo n’avait pas parlé d’Apple. Le célèbre analyste, toujours au courant des projets à venir de la firme à la pomme, vient en effet d’annoncer quelques informations à propos des AirPods Pro 2. Les prochains écouteurs intra-auriculaires devraient notamment venir profiter d’une prise en charge du format audio sans perte, le Lossless, mais aussi profiter d’un tout nouveau design pour les oreillettes et la possibilité d’émettre du son pour le boitier de recharge.

De nouveaux détails à propos des AirPods Pro 2

Pour fêter le début de l’année 2022, Ming-Chi Kuo est venu distiller quelques informations à propos des AirPods Pro 2. A travers une nouvelle note aux investisseurs, relayée par le site 9to5Google, l’analyste de chez KGI Securities a tout d’abord précisé que cette nouvelle génération devrait être commercialisée durant le quatrième trimestre 2022. Il déclare d’ailleurs qu’elle devrait proposer « de nouveaux arguments de vente« . Au total, Ming-Chi Kuo en dénombre trois : un nouveau form factor pour les oreillettes, soit un nouveau design ; la prise en charge de la qualité Lossless (ALAC) ; ainsi qu’un boitier de charge « pouvant émettre un son« .

Ces informations viennent ainsi corroborer avec de précédentes rumeurs autour de ces écouteurs. Concernant le design des AirPods Pro 2, une précédente révélation de l’analyste soulignait déjà que le format des oreillettes se rapprocherait de celui des Beats Fit Pro 2021. Nous devrions ainsi voir des oreillettes sans tiges, mais avec un petit arceau venant se loger dans le creux de l’oreille afin d’assurer un bon maintien.

La prise en charge du Lossless d’Apple par les AirPods Pro 2 semble ensuite des plus logiques étant donné que la firme californienne ne dispose pas de produit compatible avec ce format audio, mais le propose sur Apple Music depuis 2021. Cependant, il faudrait pour cela que la bande passante soit plus importante que ce que le Bluetooth propose à l’heure actuelle afin d’offrir cette qualité audio. La semaine dernière, le vice-président « Acoustics » d’Apple soulignait ainsi que l’entreprise était en train de travailler sur une solution permettant de contourner cette limitation de la norme sans fil afin de diffuser des fichiers musicaux plus lourds.

Concernant le boitier de recharge des AirPods Pro 2, la nouvelle fonctionnalité permettant à ce dernier d’émettre du son semble être un ajout intéressant pour permettre de retrouver facilement ce dernier avec l’application Localiser. A ce jour, seuls les écouteurs peuvent émettre un son lorsqu’ils sont hors du boitier.

Outre ces nouvelles révélations de Ming-Chi Kuo, nous savons qu’Apple travaille depuis un moment sur l’ajout de capteurs de suivi sportifs sur les AirPods Pro. Cela permettrait ainsi de venir compléter les données récupérées par l’Apple Watch. Pour le moment, les premières pistes tournent autour de capteurs permettant de surveiller la posture et la température.

