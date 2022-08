Test – Sony Xperia 1 IV : le smartphone à destination des pros ?

Des smartphones, nous en avons testé des tas à la rédaction. C’est aujourd’hui au tour du Sony Xperia 1 IV de passer entre nos mains. Un smartphone résolument premium avec un design tout en simplicité. Mais ne vous y fiez pas, car derrière ses entrailles se cache un colosse de puissance et de performances. Que ce soit sur la partie optique, puissance ou audio, ce smartphone est peut-être proche du perfect ! Allons un peu plus loin tout au long de ce test.

Unboxing et design

Il faut le dire, j’ai été plutôt déçu de recevoir une boîte dépourvue de tout accessoire. Ou plutôt déçu de ne pas pouvoir avoir le choix à l’achat, si c’est un premier téléphone qui est acheté par exemple. Ici, point de câble de rechargement ni de prise murale. Une absence de coque également, tout comme une absence de kit mains libres. Un choix écologique (à saluer tout de même), mais dommage qu’il ne soit pas donné au consommateur, si le besoin est réel.

Côté design, c’est un sans faute pour ce Xperia 1 IV. Nous retrouvons un smartphone ultra fin arborant une face arrière en verre dépoli du plus bel effet. Le cadre, faisant le contour est en métal, permet de rajouter du prestige à ce smartphone. Le tout offre une prise en main des plus agréables. Seul ombre au tableau, le bouton Power qui ne tombe pas parfaitement sous le doigt, du moins pour moi. À noter que tous les boutons sont sur la tranche droite. En dehors des boutons classiques, nous retrouvons un bouton supplémentaire, utilisé principalement pour la prise de cliché en mode photo. Pour le coup, ce dernier est très bien placé. Finalement sur la face arrière nous retrouvons le module photo, doté de 4 capteurs, mais nous y reviendrons un peu plus tard.

Un écran sublime

Au menu du Sony Xperia 1 IV, un sublime écran d’une diagonale de 6.5″. Mais le plus impressionnant c’est qu’il soit OLED, avec une résolution 4K ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120Hz. Petit point négatif, le taux de rafraîchissement n’est pas adaptatif. Cela fait de ce petit smartphone un vrai bijou de technologie. Quoi que vous fassiez sur ce smartphone, c’est un pur plaisir. La luminosité est également très bonne, ce qui permet un usage aisé même en extérieur. De plus, les couleurs sont très fidèles, Sony oblige ! En outre, un sans faute sur cette partie-là, de quoi régaler vos pupilles lors de sessions vidéos et/ou jeux.

Audio : un bonheur pour vos oreilles

Sony est bien connu pour apporter une attention toute particulière dans les domaines que la marque maîtrise. L’écran bien entendu, la photo également, mais aussi l’audio. Et ce Sony Xperia 1 IV ne déroge pas à la règle avec de nombreux avantages. Premièrement, la présence de la technologie 360 Reality Audio. Cette dernière permet de vous immerger dans vos musiques / vidéos de manière très efficace. Il sera donc très agréable de regarder vos séries ou d’écouter vos morceaux préférés. Ensuite, la prise jack dispose également d’une qualité de son optimale. Cependant, n’ayant pas d’écouteurs ou de casques de qualité, je ne pourrais en dire plus.

Appareil photo : la quintessence des smartphones ?

Sony a fait un gros travail sur la partie photo de ce Xperia 1 IV. En effet nous retrouvons quatre modules photo. Ces derniers disposent tous d’une optique Zeiss, une marque reconnue dans le milieu. Le premier objectif est un grand angle de 12 MP, le second un ultragrand angle offrant la même résolution. Le troisième est un téléobjectif à 12 MP toujours (avec véritable zoom optique 85-125 mm), tandis que le quatrième est un capteur de profondeur 3D. Vous le remarquerez ici, on ne fait pas la course au MP, pas besoin d’une quantité énorme quant la technique est maîtrisée. Et cela commence par une application photo aux airs de professionnels, comme ce que l’on pourrait retrouver sur un appareil photo de la gamme Sony. Une interface peu ergonomique, mais très pratique pour les connaisseurs voulant profiter au maximum des capacités de ce smartphone hors norme.

Dans les faits, ce Sony Xperia 1 IV se débrouille rudement bien et offre une qualité de clichés rarement atteinte. Que ce soit de jour ou de nuit, les résultats seront très satisfaisants. Que ce soit au niveau des couleurs, du piqué ou encore du niveau de détails, tout est excellent. L’interface est finalement assez intuitive après y avoir passé un peu de temps. Différents modes sont présents, afin qu’un novice comme un professionnel puisse s’y retrouver. Une application très complète donc, qui s’allie parfaitement avec le bouton de capture, présent sur le bas de tranche droite. Ce dernier tombe donc sous votre index naturellement en prise paysage.

La vidéo n’est pas en reste. En effet, vous pourrez compter sur une capture vidéo allant jusqu’en 4K à 120 images par seconde. De plus, le smartphone intègre de nombreuses technologies, comme la mise au point automatique Eye AF. Cette dernière permet une netteté de votre sujet, amélioré encore plus grâce à la fonctionnalité de suivi des objets.

Performances & autonomie

Le Sony Xperia 1 IV est animé par le très puissant Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 1. Un processeur que l’on peut retrouver, par exemple, dans le OnePlus 10 Pro. Si le Xperia propose des performances tout à fait correctes, notamment grâce à la présence de 12Gb de RAM, il offre un score inférieur au OnePlus sur Antutu Benchmark. Peut être l’optimisation logicielle est à mettre en cause, mais attention cela ne fait pas du Sony un smartphone lent pour autant. D’autant plus qu’aucun ralentissement n’est à noter, que ce soit in-game ou encore lors de la navigation classique. Bien entendu, le système d’exploitation est Android 12, la dernière mouture stable à l’heure actuelle.

La batterie dispose d’une capacité de 5000 mAh. Malgré une capacité assez grande, il sera difficile de tenir plus d’une journée. Cependant vous pourrez compter sur une recharge rapide permettant d’atteindre les 100% en environ 1h30. Attention toute fois, il faut que vous achetiez un chargeur compatible avec cette charge rapide pour optimiser ce temps de recharge.

Conclusion

Clairement, ce smartphone n’est pas à destination de n’importe qui. En effet, de nombreux smartphones bien moins chers feront le travail pour 99% de la population. Mais si la photo est une passion, de même pour l’audio et que vous aimez regardez des vidéos en bonne qualité, alors ce Sony Xperia 1 IV est un bon choix. La prise en main est également très agréable, comme toutes les finitions du smartphone.

Si vous souhaitez vous faire plaisir, sachez qu’il faudra compter la « modique » somme de 1399€ sur Amazon pour vous le procurer. Un smartphone au budget professionnel, pour une qualité qui s’en rapproche également.

