iPhone : Apple envisage d’ajouter de plus en plus de publicités

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, Apple envisagerait d’implémenter de plus en plus de publicités. Après en avoir introduit dans l’App Store, les applications de la firme à la pomme telles que Plans, Livres et Podcasts pourraient aussi en afficher, d’après le journaliste Mark Gurman. Il faut dire que les contenus publicitaires introduits dans les applications d’Apple permettent déjà de générer quelques millions de dollars par an.

Encore plus de publicité sur les iPhone

La publicité est déjà omniprésente sur les iPhone et iPad. En effet, nous la retrouvons sur les applications préinstallées d’Apple suivantes : App Store, News et Bourse. À titre d’information, les données d’Omdia soulignent que le programme Search Ads, introduisant des pubs dans les résultats de recherches sur l’App Store, aurait permis de rapporter 3,7 milliards de dollars l’année dernière.

Il semble donc logique qu’Apple compte miser sur cette activité afin d’accroitre ses résultats. Mark Gurman vient notamment de déclarer à travers sa dernière newsletter Power On que l’entreprise aurait plusieurs pistes pour augmenter les revenus de sa branche publicitaire, reprise par Todd Teresi depuis quelques mois. Pour rappel, ce dernier envisage des revenus à deux chiffres grâce à la publicité.

Le journaliste de chez Bloomberg précise ainsi que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad devraient voir plus de publicités dans les applications préinstallées d’Apple. Cela passerait tout d’abord par Plans, qui permettrait aux professionnels d’acheter des bandeaux publicitaires pour afficher leurs entreprises en premier dans les résultats de recherche.

Mark Gurman ajoute que les applications Podcast et Livres pourraient aussi voir arriver de la publicité. « Les éditeurs pourraient payer pour que leurs œuvres apparaissent plus haut dans les résultats ou dans les publicités placées dans les applications », explique-t-il.

