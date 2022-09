Prise en main du Lenovo Thinkpad X1 Fold (2022), le PC pliant prend ses marques

Parmi les différents produits, dont des PC, Lenovo a présenté un produit qui sort de l’ordinaire. C’est le Lenovo Thinkpad X1 Fold (2022), 2e itération du PC pliant by Lenovo. Pour ce genre de produits, la meilleure des choses à faire est une prise en main, ainsi, découvrons le sous tous ses plis (vous l’avez ?).

Un PC avec de très belles caractéristiques

Avant toute chose, commençons avec un petit tour du propriétaire. Ce PC s’équipe d’un processeur jusqu’à un i7 de 12e génération. Pour l’écran, on retrouve une grande taille de 16,3″, en 4/3. Celui-ci, une fois plié en 2, on arrive à quelque chose de plus traditionnel, en 12″. Pour les caractéristiques plus précises de l’écran, c’est une résolution de 2560×2024, 600 nits de luminosité en HDR, et 100% du DCI-P3. Bien évidemment, on est équipé de Windows 11, qui s’adapte très bien à ce PC, mais on y reviendra.

Pour continuer côté mémoire, c’est jusqu’à 32 Gb de RAM en LPDDR5, et 1 Tb de stockage en PCIe Gen 4. Pas de RTX à bord, on se contente d’un Intel Iris Xe pour la partie grapique, et pour conserver de la fiesse sur ce Lenovo Thinkpad X1 Fold (2022). La connectivité n’est pas en reste avec du Wifi -E, Bluetooth 5.2 et de la 5G Sub 6 à bord. La batterie laisse à désirer sur le papier, avec seulement 64Wh de capacité. De plus, côté photo, on retrouve un capteur de 5 MPX avec IR. En rajoutant le clavier et le stand qui permet le maintient debout déplié, on arrive à 1.92kg, contre 1.3kg à « nu ».

Un format pliant vraiment bien exploité sur ce Lenovo Thinkpad X1 Fold (2022)

Sur la présentation de commencement, Lenovo revendique de nombreux usages. Ainsi, si on recherche du compact, on peut simplement plier le Lenovo Thinkpad X1 Fold (2022) en 2, et poser le clavier dessus. Le clavier posé fera s’adapter automatiquement l’interface pour afficher correctement la barre des tâches Windows d’ailleurs. Sinon, pour profiter des 16″ d’écrans, on peut le placer en vertical, comme à gauche sur l’image en dessous. Cela permet de profiter d’un écran très long en vertical, pratique pour la programmation ou les articles.

Enfin, on peut le placer à l’horizontal, ce qui va donner quelque chose delus traditionnel, mais dans un format 4/3, donc pas optimum pour du divertissement, bien que ces 16″ compensent la chose. En somme, côté formats, on en retrouve vraiment plusieurs. Software et hardware font une vraie paire très sympathique, pour proposer quelque chose de travaillé. Ce n’est pas le cas de toutes les marques qui investissent le marché des écrans pliants.

Des accessoires au poil pour pousser l’expérience de productivité

Dans l’esprit, on se place sur un PC de créatifs, de productifs, un ultrabook en somme. Cela se note par l’absence de grosses cartes graphiques par exemple. Mais à côté de cette expérience d’ultrabook qui devient compact refermé, les accessoires complètent cette idée. Ainsi, un stylet vient s’immiscer, pour proposer une meilleure expérience. En effet, dans l’esprit, c’est presque une tablette, étant donné que nous avons un écran continu de 16″. Donc de fait, on a envie de dessiner dessus, prendre des notes avec …

Et pour le clavier, celui-ci semble vraiment indispensable et spécifiquement pensé pour ce produit. On l’utilisera sur le PC replié à 90°, à côté comme clavier externe … Il est vraiment ambivalent, et ce, pour le mieux. Il permet de prolonger l’expérience du pliant, sans pour autant l’obstruer. Le PC est par ailleurs équipé du petit stick rouge des Thinkpad, ce qui est agréable. Il dispose également d’un lecteur d’empreinte digitale.

Prix et disponibilités du Lenovo Thinkpad X1 Fold (2022)

Ce PC pliant, le Lenovo Thinkpad X1 Fold (2022), serait disponible dès novembre. Et ce, pour le doux prix de 2999€ HT. Ainsi, on peut s’attendre à plus. Et par ailleurs, ces informations sont sujets à changement, en fonction des différents facteurs qui pèsent sur l’industrie en ce moment (livraison & production notamment).

Ce PC est en tout cas un beau coup de coeur, en mêlant à la fois format compact et grand format. D’autant plus que la pliure n’est vraiment pas visible à l’usage, ce qui retire tout accroc à l’expérience d’utilisation.