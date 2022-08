Switch : Nintendo ne prévoit pas de hausse de prix

Avec l’inflation, la hausse des prix pèse sur de nombreux produits. Bonne nouvelle, cette dernière ne devrait pas toucher la célèbre Nintendo Switch. Le PDG de la firme nippone, Shuntaro Furukawa, vient en effet de promettre que la console portable verra sa tarification inchangée, malgré des résultats financiers décevants au deuxième trimestre 2022.

Pas de hausse de prix pour la Nintendo Switch

Même si durant le deuxième trimestre, Nintendo est venu dépasser les 110 millions de ventes, les résultats ne semblent pas satisfaisants. En effet, l’entreprise a enregistré une baisse de 5 % de son chiffre d’affaires et -15 % de bénéfices par rapport au 1er trimestre 2022. Cette situation est notamment causée par la pénurie de composants, et plus généralement l’inflation.

Cette situation laissait ainsi penser à une hausse des prix pour la Switch. Interrogé par le média Nikkei Asia lors d’une interview, Shuntaro Furukawa, PDG de Nintendo, est venu préciser : « Afin d’offrir une expérience de divertissement unique à un large éventail de clients, nous voulons éviter d’exclure des gens en augmentant les prix ». Le dirigeant précise ensuite qu’ « il est important de préserver l’élan de notre activité globale ».

Au passage, il faut tout de même souligner que Nintendo reste pour le moment dans les clous concernant son objectif de vente pour l’année fiscale en cours, fixé à 21 millions de Switch vendues entre avril 2022 et mars 2023. Shuntaro Furukawa ajoute d’ailleurs à ce sujet : « Concernant notre prévision de ventes de 21 millions d’unités pour l’année fiscale jusqu’en mars 2023, nous n’avons des perspectives de production claires que pour cette année. Au-delà, les choses sont incertaines ».

Pour continuer à séduire les joueurs à travers le monde, le PDG de Nintendo explique : « Tout ce que je peux dire, c’est que nous essaierons de maintenir notre rythme de ventes. Avoir des jeux à succès propulse aussi nos ventes de matériel. Nous avons une panoplie de jeux qui nous permettront d’essayer de respecter nos objectifs de ventes, notamment Splatoon 3 en septembre et Pokémon Écarlate et Violet en novembre ».

Pour rappel, Zelda : Breath of the Wild 2 sera disponible sur Nintendo Switch durant le printemps 2023. Des rumeurs tendent d’ailleurs à préciser l’arrivée d’une nouvelle console à cette période, très probablement la tant attendue Nintendo Switch Pro.