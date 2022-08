Nintendo Switch : aucun nouveau modèle avant mars 2023

Beaucoup de joueurs attendent une nouvelle génération de Nintendo Switch, plus précisément une version Pro avec de meilleures performances. Le média japonais Nikkei précise d’ailleurs qu’aucun nouveau modèle n’est attendu pour l’exercice fiscal en cours. Dans les détails, cela signifie que Nintendo ne lancerait rien de nouveau du côté des consoles avant mars 2023.

Pas de nouveau modèle avant 2023 pour la Nintendo Switch

En 2017, Nintendo a lancé la Nintendo Switch. 2019 apportait ensuite la Switch Lite, puis 2021 la Switch OLED. Le temps passe et les joueurs sont avares de meilleures performances pour la console portable de la firme japonaise, espérant ainsi un modèle Pro. Malheureusement, ils vont devoir encore patienter quelques mois avant de possiblement voir arriver une Switch améliorée.

Nikkei vient en effet de partager quelques informations au sujet de la prochaine génération de Nintendo Switch. Selon les sources du sérieux média japonais, Nintendo n’aurait pas prévu de nouvelles consoles pour l’exercice fiscal en cours, se terminant en mars 2023. De ce fait, l’année 2022 ne verra pas arriver la tant attendue Nintendo Switch Pro.

Il est important de souligner que de récentes rumeurs tendaient vers un lancement en début d’année 2023, notamment à la vue des performances graphiques de Zelda Breath of the Wild 2. Ce nouveau rapport de Nikkei tendrait ainsi à confirmer cette information. Un nouveau modèle accompagnerait ainsi ce nouveau titre, 6 ans après le lancement de la Nintendo Switch première du nom.

À titre d’information, les précédentes fuites au sujet de la Nintendo Switch Pro mentionnent la présence d’une nouvelle puce plus puissante, tirant notamment parti des technologies de Ray Tracing et le DLSS 2. En plus de cela, la console pourrait afficher les jeux vidéo en 4K. Le lancement de ce modèle aurait pris du retard à la cause de la pénurie mondiale de puces.

