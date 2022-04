Switch Pro : les dernières images de Zelda Breath of the Wild 2 relancent les rumeurs sur une nouvelle console

La mauvaise nouvelle de la semaine dernière était le report de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 au printemps 2023. Annoncée via une vidéo YouTube, cette annonce est d’ailleurs venue partager quelques nouvelles images autour de ce jeu vidéo tant attendu. Après les avoir analysées, les experts de chez Digital Foundry estiment que la qualité des reflets, des effets volumétriques et l’anti-aliasing de ce nouveau titre nécessiteraient plus de puissance que la Nintendo Switch actuelle. Cela relance ainsi les rumeurs autour de la Switch Pro.

Une Switch Pro pour accompagner la sortie de Zelda Breath of the Wild 2 ?

Avec le lancement de la Switch OLED en octobre 2021, Nintendo est venu annihiler toute arrivée d’une Switch Pro. Cependant, les rumeurs commencent à être relancées dernièrement. En effet, une fuite de document de chez Nvidia mentionnait l’existence d’une nouvelle puce pour la console hybride de Nintendo, suggérant ainsi une nouvelle génération plus puissante, donc possiblement une Switch Pro. Désormais, c’est le dernier trailer de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 qui tendent à confirmer l’arrivée d’un nouveau modèle pour 2023.

Pour rappel, le jeu vidéo vient d’être récemment reporté à l’automne 2023. Une vidéo du producteur de la série, Eiji Aonuma, est venue annoncer cette nouvelle récemment, soulignant notamment que cette suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild proposera une aventure se déroulant aussi dans les cieux. En guise d’excuses, de nouvelles images du jeu ont été dévoilées par Nintendo. Et c’est bien ses nouvelles images qui tendent à nous faire croire que l’arrivée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 serait accompagné d’une nouvelle console, une Switch Pro par exemple. Les experts de chez Digital Foundry s’interrogent en effet face aux nouveaux rendus du jeu vidéo dévoilés par la firme nippone.

John Linneman, journaliste d’Eurogamer et Digital Foundry, déclare notamment que « cette bande-annonce était intéressante, car la qualité de l’image semblait assez bonne, je pense. J’ai été un peu surpris par la netteté et la clarté de celle-ci par rapport à l’original en général. Ça pourrait être la prochaine Switch ». Ce dernier tempère tout de même ses propos en soulignant que cela « pourrait être simplement une bande-annonce avec un rendu, une résolution et des paramètres plus élevés ».

Dans le cas où les nouvelles images de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 proviennent directement d’une console, la puissance nécessaire pour faire tourner le jeu vidéo comme dans la bande-annonce nécessiterait une version améliorée de la Nintendo Switch actuelle, que ce soit les modèles classiques, Lite ou OLED. Une Switch Pro semblerait donc envisageable. Il faut tout de même rappeler que Nintendo propose tout le temps des rendus provenant de la console, afin de représenter le plus justement les rendus graphiques d’un jeu. Aux dernières nouvelles, cela a notamment été flagrant lors du partage des bandes-annonces de Pokémon Arceus.