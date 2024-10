PS5 Pro : La liste complète des jeux qui bénéficieront des améliorations graphiques de la nouvelle console Sony

La PS5 Pro arrive le 7 novembre 2024, avec la promesse d’élever le niveau de performance graphique et de fluidité. Sony a revu les caractéristiques techniques de sa console pour en faire un monstre de puissance. Notamment, grâce à un GPU plus rapide (+45 %) et à l’introduction de la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Cette technologie propriétaire, semblable au DLSS de Nvidia, permet d’améliorer la résolution des images grâce à l’IA tout en maintenant un framerate stable à 60 images par seconde.

De plus, la PS5 Pro propose des effets de Ray-Tracing nettement plus rapides et précis, ainsi que la prise en charge du Wi-Fi 7 pour un jeu en ligne plus fluide. Mais le plus excitant pour les joueurs est sans doute la liste des jeux qui profiteront de ces nouveautés. Voici un aperçu détaillé de chaque titre déjà confirmé pour tirer parti des capacités de la PS5 Pro.

Alan Wake 2 : Une ambiance plus immersive grâce à la PS5 Pro

Sorti en octobre 2023, Alan Wake 2 s’impose déjà comme un chef-d’œuvre du genre thriller psychologique. Avec la PS5 Pro, le jeu de Remedy Entertainment profitera d’un boost significatif de ses graphismes, rendant l’ambiance oppressante de Bright Falls encore plus réaliste. Les effets de lumière et d’ombre, cruciaux pour l’immersion, seront affinés grâce à un Ray-Tracing amélioré. Les textures plus nettes et les reflets plus précis donneront une profondeur inédite aux environnements.

Assassin’s Creed Shadows : Plongez dans un monde plus vivant et détaillé

Assassin’s Creed Shadows, prévu pour février 2025, bénéficiera dès son lancement d’un patch PS5 Pro. Ubisoft promet une meilleure fluidité dans les combats, des environnements plus détaillés, et des temps de chargement réduits. Que vous exploriez les ruines d’une cité antique ou naviguiez dans des forêts denses, chaque recoin du monde d’Assassin’s Creed Shadows s’anime grâce à une utilisation intelligente du PSSR. Ce titre représente l’avenir de la franchise avec des textures plus riches et un niveau de détail qui exploitera pleinement la nouvelle console de Sony.

Demon’s Souls : Redécouvrez le classique avec des graphismes sublimés

Le remake de Demon’s Souls, déjà époustouflant sur la PS5 standard, passe à un niveau supérieur avec la PS5 Pro. Grâce à la puissance supplémentaire du GPU, les joueurs profiteront d’un rendu graphique encore plus réaliste. Les effets de particules, les détails des armures et les ombres dynamiques seront affinés pour offrir une expérience plus immersive. La technologie PSSR permettra également d’adoucir les animations, tout en conservant la difficulté légendaire du jeu.

Final Fantasy VII Rebirth : Un voyage visuel inoubliable

Avec Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix continue de revisiter l’un de ses classiques. Sur PS5 Pro, le jeu bénéficiera de textures plus détaillées, d’environnements enrichis, et d’un meilleur framerate. Les effets de magie et les invocations spectaculaires se dérouleront en 4K native, garantissant un spectacle visuel à couper le souffle. L’univers de Midgar et ses alentours n’ont jamais paru aussi vivants grâce aux capacités graphiques améliorées.

Gran Turismo 7 : Des courses plus réalistes que jamais

Gran Turismo 7 est déjà connu pour son réalisme impressionnant, mais avec la PS5 Pro, ce niveau de détail passe à la vitesse supérieure. Les reflets des véhicules, les effets météo en temps réel et la gestion de la lumière bénéficieront d’un Ray-Tracing amélioré. De plus, le PSSR permet d’optimiser le framerate pour des courses encore plus fluides. Que vous soyez en pleine ligne droite ou négociant un virage serré, chaque détail de la piste et de votre voiture sera magnifié.

Resident Evil Village : Une horreur encore plus saisissante

Capcom promet que Resident Evil Village sera encore plus terrifiant sur PS5 Pro. Les textures haute résolution, les ombres réalistes et le framerate constant rendent l’expérience plus immersive. Chaque recoin du château de Lady Dimitrescu ou du village lugubre regorgera de détails qui vous feront frémir. Le Ray-Tracing permettra de sublimer les environnements lugubres du jeu, renforçant l’atmosphère angoissante qui a fait le succès de la série.

Marvel’s Spider-Man 2 : Survolez New York avec des graphismes éclatants

Déjà impressionnant sur PS5, Marvel’s Spider-Man 2 exploitera pleinement la PS5 Pro. Les reflets sur les gratte-ciels, les effets de lumière à travers les fenêtres et les animations fluides du héros en plein vol bénéficieront d’un rendu supérieur. Le Ray-Tracing amélioré donnera plus de vie à la ville de New York, rendant chaque mouvement encore plus spectaculaire.

The Last of Us Part 1 et Part 2 : Revivez l’aventure avec un réalisme inédit

Les deux volets de The Last of Us bénéficient d’un patch optimisé pour la PS5 Pro. Naughty Dog promet une amélioration notable des textures, un rendu plus détaillé des personnages et une stabilité exemplaire du framerate, même dans les scènes les plus intenses. Le monde post-apocalyptique de la série sera plus réaliste et plus immersif que jamais.

Part 1 : https://www.youtube.com/watch?v=WxjeV10H1F0&pp=ygU5VGhlIExhc3Qgb2YgVXMgUGFydCAxIGV0IFBhcnQgMiAgZ2FtZXBsYXkgdHJhaWxlciBwczUgcHJv

Part 2 : https://www.youtube.com/watch?v=-llaUBqovHw&pp=ygU5VGhlIExhc3Qgb2YgVXMgUGFydCAxIGV0IFBhcnQgMiAgZ2FtZXBsYXkgdHJhaWxlciBwczUgcHJv

Horizon Forbidden West : Explorez un monde encore plus vivant

Avec la PS5 Pro, Horizon Forbidden West atteint de nouveaux sommets graphiques. Les environnements luxuriants de l’Ouest Prohibé seront encore plus impressionnants grâce au PSSR. Les effets de lumière, les textures détaillées des machines et les paysages à couper le souffle offriront une expérience visuelle inégalée. Le Ray-Tracing permettra de profiter de reflets réalistes dans l’eau et d’ombres plus naturelles, rendant chaque exploration plus immersive.

Marvel’s Wolverine : Un futur incontournable de la PS5 Pro

Annoncé pour 2025, Marvel’s Wolverine promet d’exploiter à fond la puissance de la PS5 Pro. Bien que peu de détails aient été révélés, le studio Insomniac Games assure que le jeu bénéficiera des dernières avancées technologiques de Sony. Les fans peuvent s’attendre à un framerate fluide, des animations détaillées, et un rendu visuel digne du super-héros griffu.

Une liste de jeux en expansion constante pour profiter au mieux de la PS5 Pro

D’autres titres comme Fortnite, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi : Survivor et Mortal Kombat 1 bénéficieront également de patches pour la PS5 Pro. Ces mises à jour permettront d’optimiser les graphismes et d’améliorer le framerate, garantissant des expériences de jeu plus immersives et plaisantes. La liste ne cesse de s’allonger, car les studios continuent d’adapter leurs titres pour cette nouvelle console.

Un investissement dans l’avenir du gaming

Avec toutes ces améliorations et cette liste de jeux optimisés, la PS5 Pro se positionne comme la console incontournable pour les amateurs de performances graphiques. Que vous soyez fan de course, de RPG ou de survival horror, la PS5 Pro est prête à sublimer votre expérience de jeu. Préparez-vous à redécouvrir vos titres favoris sous un nouveau jour dès le 7 novembre 2024.