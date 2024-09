Sony dévoile sa nouvelle console PS5 Pro à 700 $

Sony a enfin révélé les détails tant attendus de la PS5 Pro, la version améliorée de sa populaire console de jeux. Cette nouvelle console, qui sera disponible à partir du 7 novembre, a un prix de lancement de 700 $. Les précommandes débuteront le 26 septembre. Comme avec la PS5 Slim, il faudra débourser un supplément si vous souhaitez ajouter un lecteur de disque ou un support vertical.

Des performances graphiques améliorées

La PS5 Pro promet des améliorations significatives par rapport à la PS5 originale lancée en 2020. L’objectif de Sony est de réduire l’écart entre les modes de fidélité et de performance en offrant des graphismes améliorés et une fréquence d’images plus stable. La nouvelle console est équipée d’un GPU plus puissant, avec 67 % d’unités de calcul en plus, et d’une RAM 28 % plus rapide.

Selon Mark Cerny, l’architecte principal de la PS5, « cette configuration permettra un rendu jusqu’à 45 % plus rapide ». Le ray tracing, une technologie qui améliore la qualité de l’éclairage et des ombres dans les jeux, pourrait être jusqu’à trois fois plus rapide sur la PS5 Pro. Sony utilise également une nouvelle technologie appelée PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), qui est leur version du DLSS de NVIDIA pour améliorer les graphismes via l’IA.

Une sélection de jeux optimisés pour la PS5 Pro

Les développeurs de Sony ont mis à jour plusieurs de leurs jeux pour tirer parti des nouvelles capacités de la PS5 Pro. Des titres comme « The Last of Us Part 2 Remastered », « Ratchet and Clank : Rift Apart », « Horizon ForbiddenWest » et « Marvel’s Spider-Man 2 » bénéficieront d’une meilleure fidélité visuelle et d’une fréquence d’images plus élevée.

Les développeurs tiers travaillent également sur des mises à jour pour des jeux populaires tels que « Alan Wake 2 », « Assassin’sCreed: Shadows », « Demon’s Souls », « Dragon’sDogma 2 » et « Final Fantasy 7 Rebirth ». Ces jeux porteront le label « PS5 Pro Enhanced » pour signaler qu’ils exploitent pleinement les capacités de la nouvelle console.

Améliorations pour les jeux rétrocompatibles

La PS5 Pro inclut un outil de boost de jeu qui pourrait améliorer les performances de plus de 8 500 jeux PS4 rétrocompatibles. Ce système peut également optimiser les jeux PS5 qui ne sont pas spécialement adaptés pour la Pro. Sony a ajouté un outil de qualité d’image améliorée pour augmenter la résolution de certains jeux PS4. En plus, la console supporte le Wi-Fi 7, le taux de rafraîchissement variable et les résolutions 8K, offrant ainsi une expérience de jeu encore plus fluide et visuellement impressionnante.

Design et stockage

Malgré ses améliorations matérielles, la PS5 Pro conserve un design similaire à celui des modèles précédents. Elle a la même hauteur que la PS5 originale et la même largeur que le modèle sans disque. La console est livrée avec 2 To de stockage intégré, doublant la capacité des modèles précédents, et comprend une manette DualSense ainsi que le jeu « Astro’s Playroom ».

La PS5 Pro : Un prix élevé mais justifié

Avec un prix de 700 $, la PS5 Pro pourrait dissuader certains joueurs. Toutefois, Sony propose une mise à niveau matérielle réelle qui se distingue des simples changements esthétiques ou des ajouts de stockage observés dans les systèmes Xbox récents. Bien que des fuites aient circulé tout au long de l’année, l’annonce officielle de la PS5 Pro confirme les attentes. Avec les ventes solides de la PS5 originale, qui s’élèvent à 61,7 millions d’unités en juin 2024, la PS5 Pro, en complément de la PS5 Slim, positionne Sony pour maintenir sa domination sur le marché des consoles.