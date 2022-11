PS5 Slim : attendue pour 2023, la console de Sony fait à nouveau parler d’elle

Sony compte revenir avec une nouvelle console dès l’année prochaine. De nouvelles rumeurs viennent en effet de souligner que le constructeur travaillerait sur une PS5 Slim, prévue pour le troisième trimestre 2023. Cette dernière aurait d’ailleurs l’avantage d’être plus facile à fabriquer et compacte, permettant ainsi de répondre plus efficacement à la demande.

Alors que le casque PlayStation VR2 et la manette DualSense Edge sont maintenant datés, les prochains plans de Sony commencent à se préciser. Une nouvelle rumeur vient de préciser que le constructeur développerait une nouvelle PS5 pour 2023. Il faut dire que la firme nippone se voit toujours en difficulté pour fournir sa dernière génération de console aux consommateurs.

Dans les détails, The Leak a expliqué récemment que Sony travaillait sur une PS5 Slim. Le lancement de cette version allégée serait prévu pour le troisième trimestre 2023 d’après le site. Il faut tout de même souligner que c’est la première fois que cette source dévoile des informations sans relayer des fuites d’autres informateurs. Il faut tout prendre cette rumeur avec des pincettes pour le moment.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’une nouvelle PS5 fait parler d’elle. Une fuite d’information datant de septembre 2022 expliquait en effet que Sony préparait un modèle avec lecteur de disque externe pour 2023. The Leak vient tout de même partager quelques informations supplémentaires sur la PS5 Slim. Cette version utiliserait en effet un « die shrink », soit un nouveau procédé de fabrication de la puce visant à limiter sa consommation énergétique et son refroidissement.

Nous apprenons ensuite que le socle de la PS5 n’existerait plus sur ce modèle, et possiblement les deux panneaux amovibles. Cela permettrait ainsi de faciliter le transport et le stockage de cette variante. Au niveau du branding, The Leak déclare que le nom de ce modèle ne prendrait pas l’appellation « Slim ». Cette stratégie avait déjà été appliquée sur la génération précédente.

En effet, Sony avait mis à jour la PS4 avec une version plus compacte, sans la nommer à proprement parler Slim. Les revendeurs pouvaient cependant targuer le produit de ce nom afin de la rendre reconnaissable en boutique par rapport à la première génération plus encombrante.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article PS5 Pro et Xbox Series Pro : des jeux en cours de développement pour la prochaine génération de consoles !