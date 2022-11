Devialet annonce Mania, sa première enceinte portable

En ce début de semaine, Devialet est revenu sur le marché de l’audio avec un nouveau produit : Mania. Pour faire simple, il s’agit de la première enceinte portable de la marque française. Encore une fois, nous retrouvons un design atypique ainsi qu’un prix élevé (à partir de 790 euros) ; mais pour toujours une qualité audio premium. Au niveau de la fiche technique, le produit propose notamment un son stéréo 360°, une prise en charge d’AirPlay 2 ou encore 10 heures d’autonomie.

Après avoir lancé la Phantom I l’année dernière ou encore la barre de son Dione en mars 2022, Devialet est de retour avec une solution nomade. En effet, le constructeur français vient d’annoncer le lancement de sa première enceinte portable.

Nommée Mania, elle profite d’un design co-sphérique muni de deux woofers latéraux de la Phantom ; une membrane en tissu mesh texturé ; une poignée de transport sur le haut ; une résistance aux éclaboussures ; des dimensions de 176 mm x 193 mm x 139 mm ; ainsi qu’un poids de 2,4 kg.

Outre son design atypique, signe de fabrique de cette marque audio de luxe, la qualité audio est bien évidemment au rendez-vous. Tout d’abord, Devialet souligne que la Mania a pour objectif de proposer un son stéréo à 360°. Pour une expérience optimale, elle profite d’une nouvelle technologie nommée Active Stereo Calibration.

Ainsi, l’enceinte portable va se calibrer en analysant son environnement à l’aide de quatre microphones et un système d’intelligence artificielle. Le son va ainsi être reproduit fidèlement grâce à un rendu sonore adapté automatiquement à la physionomie de l’espace où elle est posée.

Pour être utilisée, la Devialet Mania passe par le réseau Wi-Fi ou en Bluetooth et se règle avec l’application iOS et Android. Cette dernière prend en charge Spotify Connect, AirPlay 2 et l’assistant vocal d’Amazon, alias Alexa. L’autonomie annoncée est de 10 heures. Pour se recharger, un port USB-C est de la partie.

Le prix de lancement de l’enceinte portable est de 790 euros. Deux coloris sont disponibles à ce prix : Light Grey (gris) et Deep Black (noir). À noter, un modèle Opéra de Paris avec une teinte dorée et un socle de recharge sans fil est proposé au prix de 990 euros.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Huawei lance les FreeBuds Pro 2 : des écouteurs sans fil prometteurs, conçus par Devialet !