Huawei lance les FreeBuds Pro 2 : des écouteurs sans fil prometteurs, conçus par Devialet

Huawei vient de faire son grand retour sur le marché de l’audio en France. La firme chinoise vient en effet d’annoncer une nouvelle paire d’écouteurs sans fil haut de gamme : les FreeBuds Pro 2. Proposée à un prix de 219 €, cette nouvelle génération conçue par Devialet profite notamment de deux haut-parleurs dans chaque oreillette ; du Bluetooth multipoint ; ainsi que de la prise en charge du code LDAC. Avec la réduction de bruit, l’autonomie reste malheureusement faible : 4 heures sur une charge.

Un double haut-parleur pour les Huawei FreeBuds Pro 2

Pour les FreeBuds Pro 2, Huawei est venu s’associer avec Devialet, marque française spécialiste du monde de l’audio. La firme chinoise souligne tout d’abord que les écouteurs intra-auriculaires sont 9 % moins longs et 14 % moins épais ; et que le boitier est 11 % plus petit, par rapport à la première génération. Trois coloris de la partie : argent, bleu argenté et blanc.

Au niveau de la qualité sonore, deux haut-parleurs sont de la partie : un large transducteur de 11 mm pour restituer les graves et les médiums ; et un transducteur planaire pour les aigus et hauts médiums. Les FreeBuds Pro 2 de Huawei prennent en charge les codecs suivants : AAC, SBC, HWA et LDAC. La réduction de bruit active est une nouvelle fois de la partie. À l’aide de trois microphones, les écouteurs peuvent atténuer les sons environnant jusqu’à un volume de 47 dB.

Certifiés IP54, les écouteurs sont résistants à l’eau et à la poussière. Afin de permettre l’utilisation avec plusieurs produits, le Bluetooth multipoint permet de connecter jusqu’à deux appareils en même temps. Pour finir, l’autonomie des FreeBuds Pro de Huawei est de 4 heures avec la réduction de bruit activée, contre 6,5 heures sans. Le boitier de recharge permet d’arriver à 30 heures d’écoute.

Les Huawei FreeBuds Pro 2 sont d’ores et déjà disponibles en France à un prix de 219 euros. À noter, une réduction de 20 € est annoncée pour le lancement de ces écouteurs sans fil.

