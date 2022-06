Huawei annonce le MateBook 16S et D16, des ordinateurs portables avec écran de 16 pouces

Huawei vient de lever le voile sur plusieurs nouveautés du côté des PC. La marque chinoise a notamment annoncé deux ordinateurs portables avec écran de 16 pouces, les MateBook 16S et MateBook D16. Au passage, deux nouveaux écrans PC nommés MateView SE ont aussi été présentés.

Les MateBook 16S et D16 de Huawei

Pour commencer, le Huawei MateBook 16S profite d’une grande dalle de 16 pouces au format 3:2 avec une définition de 2520 par 1680 pixels. À l’intérieur, nous retrouvons deux configurations avec une puce Intel de 12e génération : la Intel Core i5-12500H, proposé à 1 699,99 € ; ou la Intel Core i7-12500H, à 1 899,99 €. A noter, 16 Go de RAM LPDDR5 et 1 To de SSD sont de la partie.

Pour des performances élevées, la marque annonce une puissance de 54 W sur ces modèles. La connectique se compose de deux ports USB 3.2 Gen 1, un USB-C, un Thunderbolt 4, un HDMI 2.0 et un port jack de 3,5 mm. Wi-Fi 6E et Bleutooth 5.2 sont ensuite de la partie. Pour finir, la batterie de 84 Wh est compatible avec la charge 90 W.

Le Huawei MateBook D16 de son côté est proposé à 999,99 euros avec le processeur Intel Core i5-12500H ou 1299,99 euros avec Intel Core i7-12500H. Par rapport au MateBook 16S, ce modèle dispose d’une dalle au format 16:10 avec une définition 1920 par 1200 pixels ; une enveloppe thermique de 40 W ; un port Thunderbolt 4 remplacé par un simple USB-C ; un des ports USB Type-A est en USB 2.0 ; une batterie de 60 Wh compatible avec la charge 65 W et un SSD de 512 Go.

Au niveau des disponibilités, les MateBook 16S et D16 seront commercialisés le 12 juillet, et d’ores et déjà recommandables.

Les nouveaux écrans Huawei MateView SE

Concernant les nouveaux moniteurs PC de Huawei, les MateView SE, ils profitent d’un écran IPS LDC de 23,8 pouces ; une définition de 1920 par 1080 pixels ; un taux de rafraichissement 75 Hz ; un pied modulable permettant de pivoter facilement l’écran en position verticale ; et une compatibilité FreeSync.

Le modèle avec un taux de réponse de 8 ms est annoncé à 159 €, contre 169 € pour celui avec une latence de 5 ms. Ces nouvelles dalles seront disponibles dès le mois d’août 2022.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Huawei lance les FreeBuds Pro 2 : des écouteurs sans fil prometteurs, conçus par Devialet !