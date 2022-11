Pixel 7 et 7 Pro : une nouvelle mise à jour disponible améliore l’autonomie

Google continue d’améliorer ses nouveaux smartphones : les Pixel 7 et 7 Pro. En déployant le patch de sécurité de novembre 2022, la firme américaine a apporté trois améliorations inhérentes à ces récents modèles, et une concernant les Pixel 6, 6 Pro et 6a. Pour faire rapide, ces changements permettent de gagner en autonomie.

En ce début de semaine, les Pixel 7 et 7 Pro ont eu droit au patch de sécurité de novembre 2022 (tout comme les autres modèles depuis le Pixel 4a). Google est venu ajouter quelques corrections de problèmes et optimisations au passage, concernant majoritairement ses derniers smartphones.

Dans un billet de blog, Google dévoile avoir précisément effectué les changements suivants sur les Pixel 7 et 7 Pro :

Affichage et graphisme

Correction d’un problème provoquant occasionnellement le scintillement de l’écran vert dans certaines conditions.

Optimisation de la consommation d’énergie de l’écran pour améliorer les performances thermiques dans certaines conditions.

Système

Correction d’un problème provoquant occasionnellement le plantage de l’application Photos lors de l’utilisation de certaines fonctions d’édition.

En soi, Google est venu apporter quelques changements au niveau de l’écran, dont une qui permettrait de mieux gérer la consommation énergétique de la dalle des Pixel 7 et 7 Pro.

À noter, les Pixel 6, 6 Pro et 6a ont eu droit de leur côté à ce changement :

Batterie et charge

Correction d’un problème entraînant une consommation d’énergie accrue lors de l’installation de certaines applications.

Les changements introduits en plus du patch de sécurité de novembre 2022 sont ainsi très discrets, mais non sans intérêt. Le constructeur devrait normalement proposer un peu plus de nouveautés en décembre, avec notamment l’arrivée de la fonctionnalité Clear calling, permettant de réduire le bruit ambiant durant un appel ; et son VPN intégré.

