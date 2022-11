Chromebook : Steam est disponible en bêta, voici les modèles compatibles

Les choses bougent chez Google, notamment du côté des Chromebook. La firme américaine se concentre en effet sur le gaming via son système d’exploitation ChromeOS. L’effort s’intensifie d’ailleurs avec l’arrivée de Steam en bêta. Les joueurs peuvent ainsi commencer à profiter de leur bibliothèque de jeux vidéo sur Chromebook. Cependant, seuls quelques modèles sont compatibles pour le moment.

Alors que Google a annoncé la fin de son service de cloud gaming Stadia, l’heure est désormais aux Chromebook optimisés pour le jeu vidéo. D’ailleurs, Lenovo a ouvert la porte à ce monde à la mi-octobre 2022 en annonçant l’IdeaPad Gaming. D’autres constructeurs proposent aussi des modèles beaucoup plus performants tournant sous ChromeOS.

Google tend ainsi à transitionner du cloud gaming, idéal pour les Chromebook avec peu de puissance, à des Chromebook suréquipés pouvant faire tourner les derniers jeux vidéo. D’ailleurs, la firme américaine travaille avec Valve pour porter Steam sur son système d’exploitation. L’application vient d’ailleurs de passer en bêta, ouvrant ainsi son accès à plus d’utilisateurs.

Dans un billet de blog, les développeurs de Google expliquent que les possesseurs de Chromebook tournant sous ChromeOS 108 peuvent d’ores et déjà accéder au programme bêta afin d’utiliser Steam. Ils précisent au passage : « Les problèmes majeurs affectant l’ensemble du système devraient être rares, et des centaines de jeux Steam sont désormais jouables sur une plus grande variété de Chromebook ».

En détail, nous apprenons que la configuration recommandée pour faire tourner les jeux vidéos sur Steam les plus gourmands est la suivante : Intel Core i5 ou Ryzen 5 avec 16 Go de RAM. Cependant, Google précise qu’il est aussi possible de lancer des jeux avec des modèles embarquant au minimum un processeur Core i3 ou Ryzen 3 et 8 Go de RAM. Au passage, la liste des Chromebook pouvant accéder à la bêta de Steam a été dévoilée :

Acer Chromebook 514 (CB514-1W) ;

Acer Chromebook 515 (CB515-1W) ;

Acer Chromebook 516 GE ;

Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H, CP514-3HH, CP514-3WH) ;

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W) ;

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN) ;

Acer Chromebook Vero 514 ;

ASUS Chromebook CX9 (CX9400) ;

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500) ;

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601) ;

ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip ;

Framework Laptop Chromebook Edition ;

HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook ;

HP Elite c645 G2 Chromebook ;

HP Elite Dragonfly Chromebook ;

HP Pro c640 G2 Chromebook ;

IdeaPad Gaming Chromebook 16 ;

Lenovo 5i-14 Chromebook ;

Lenovo Flex 5i Chromebook 14 ;

Lenovo ThinkPad C14.

À noter, Google a aussi partagé la liste des jeux fonctionnant correctement, toutes configurations confondues, avec l’application Steam sur Chromebook.

