Google met fin à Stadia, son service de cloud gaming

Clap de fin pour Stadia. Google vient en effet d’annoncer la fermeture de son service de cloud gaming. Dans les détails, il ne sera plus possible d’y jouer à partir de la mi-janvier 2023. Bonne nouvelle pour les joueurs, les jeux, les DLC et les manettes achetés seront remboursés par la firme américaine.

Fin 2019, Google est venu lancer Stadia, un service de cloud gaming permettant de jouer en streaming directement depuis son navigateur web. Cependant, cette solution n’a jamais réussi à réellement conquérir les joueurs.

Par le biais d’un billet de blog, Google a finalement expliqué ce jeudi 29 septembre 2022 que Stadia n’a pas suscité l’intérêt espéré auprès des utilisateurs. De ce fait, Phil Harrison, vice-président de Google, a annoncé : « Nous avons donc pris la décision difficile de fermer notre service de streaming Stadia ».

Dans les détails, Stadia ne fonctionnera plus à partir du 18 janvier 2023. Avant cette date fatidique, les joueurs peuvent toujours profiter de leurs jeux vidéo en cloud gaming. La bonne nouvelle reste tout de même le fait que tous les contenus achetés via la boutique de Stadia (jeux vidéo et DLC), mais aussi les manettes et packs Manette Stadia + Chromecast Ultra vont être remboursés. Ces remboursements devraient arriver avant la mi-janvier 2023 d’après Google.

À noter, le Stadia Store est maintenant fermé. De ce fait, il n’est plus possible d’acheter des jeux vidéo et DLC. En plus de cela, la FAQ dévoile que les personnes abonnées à Stadia Pro avant le 29 septembre 2022 n’auront plus à payer jusqu’à la fermeture du service. Ils pourront ainsi accéder à leur bibliothèque de jeux vidéo, et ainsi jouer en cloud gaming, sans débourser un centime jusqu’au 18 janvier 2023.

