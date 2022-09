Stadia Pro : les jeux offerts par Google en octobre 2022

Octobre 2022 approche à grands pas, et Google est déjà prêt à partager les titres offerts aux abonnés Stadia Pro. Pour le mois prochain, la firme américaine vient offrir six nouveaux jeux vidéos, dont Tangle Tower, Drawful 2 ou encore Looking for Aliens.

Après Overcooked! All You Can Eat, Spiritfarer ou encore Tri6: Infinite en septembre, Google est de retour avec la liste des jeux offerts durant le mois d’octobre 2022. Les abonnés au service de cloud gaming de Google viennent ainsi profiter des six titres suivants :

Arcade Paradise ;

; Drawful 2 ;

; Slaycation Paradise ;

; Tangle Tower ;

; Looking for Aliens ;

; The Addams Family : Mansion of Mayhem.

Le billet de blog de Google souligne aussi quelques changements pour Stadia : une nouvelle catégorie nommée « Retro » regorgeant d’anciens jeux vidéo emblématiques ; et la possibilité de réagir aux messages de ses amis grâce à des émojis via l’onglet « Explorer ».

En plus de cela, la firme américaine confirme que les abonnés à Stadia Pro peuvent désormais choisir par défaut la définition 1440p.

Du côté des démos, Stadia propose désormais les titres suivants à l’essai :

Hitman (180 min) ;

(180 min) ; PixelJunk Raiders (60 min) ;

(60 min) ; Moonlighter (60 min) ;

(60 min) ; Epistory (60 min) ;

(60 min) ; Nanotale (60 min) ;

(60 min) ; Submerged: Hidden Depths (60 min) ;

(60 min) ; A Place for the Unwilling (60 min).

Pour finir, nous apprenons que les personnes ayant souscrit à un mois gratuit d’Ubisoft+ peuvent lier leur compte à Stadia afin de pouvoir jouer à certains titres via le service de cloud gaming de Google. Pour rappel, un mois d’Ubisoft+ est offert jusqu’au 10 octobre 2022.

À titre d’information, Stadia Pro permet de profiter d’une cinquantaine de jeux vidéo en cloud gaming via un abonnement (sans engagement) à 9,99 euros par mois.