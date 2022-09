Stadia Pro : les abonnés peuvent profiter des jeux en 1440p

Les définitions habituelles des écrans de PC et TV sont la 1080p et la 4K. Elles sont d’ailleurs toutes deux disponibles sur le service de cloud gaming de Google : Stadia (en plus de la 720p). Bonne nouvelle, une option 1440p commence à être disponible pour les abonnés à Stadia Pro.

Avant toute chose, il est important de savoir que Stadia propose déjà de jouer à des jeux vidéo en 1440p. Cette qualité est en effet automatiquement proposée aux joueurs ayant un moniteur ou une TV avec une résolution supérieure à la 1080 et inférieure à la 4K. Aucune option ne permet cependant de configurer par défaut cette option d’affichage.

Cependant, la donne vient de changer. En effet, quelques utilisateurs profitent désormais d’une option « Jusqu’à 1440p » accessible via le menu Performance. Dans les détails, nous apprenons qu’elle consomme 14,4 Go de données par heure de jeu ; contre 12,6 Go pour la définition 1080p et 20 Go pour la 4K.

Der 1440p Modus ist ab sofort per Web verfügbar und wird langsam ausgerollt.



Benötigt ebenso wie der 4K Modus ein #Stadia Pro Abo. pic.twitter.com/RxzbKQLnc3 — Stefan Dehnert ‎‎ステファン (@CheekyBoinc) September 15, 2022

La nouvelle option de définition 1440p est pour le moment réservée aux abonnés à Stadia Pro. Elle s’ajoute ainsi à la liste des avantages proposés via cet abonnement. Pour rappel, cette offre propose des jeux gratuits tous les mois, une qualité sonore améliorée avec le son surround 5.1, mais aussi la technologie HDR.

À titre d’information, l’APK de l’application Stadia dévoilait en mai 2022 que Google travaillait sur la définition 1040p pour les smartphones Android, voire même sur Android TV. Les semaines à venir devraient ainsi nous en dire un peu plus sur l’arrivée de cette option sur ces périphériques.

