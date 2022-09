Réparabilité : des pièces détachées disponibles plus longtemps, une bonne nouvelle pour faire des économies

Fnac Darty vient de partager la 5e édition de son baromètre du SAV*. Son objectif est simple : permettre aux Français de « s’informer de la réparabilité et la fiabilité de centaines de produits grâce à leur score de durabilité ». Pour cela, le groupe est venu directement comparer les catégories de produits et les marques entre elles.

Des pièces détachées de plus en plus chères, mais disponibles plus longtemps

Pour commencer, Fnac Darty explique avoir pris en compte le tarif des pièces détachées en l’intégrant pleinement dans le score de durabilité. Il représente en moyenne entre 7 % à 8 % du prix d’achat total des produits gros électroménagers, et varie entre les marques et catégories de produits (ex. : 8 à 10 % pour les pièces détachées de lave-linge hublot ; 25 à 27 % pour la catégorie TV). Concernant les smartphones, Fnac Darty explique que le ratio prix des pièces détachées sur le prix d’achat d’un produit de cette catégorie a triplé en un an.

Cependant, le baromètre révèle que la durée de disponibilité des pièces détachées a continué de progresser, elle a gagné plus précisément sept mois supplémentaires. Apple propose d’ailleurs des pièces disponibles durant 5 à 7 ans après la sortie d’un iPhone. Pour les machines à expression, Krups rend accessibles des pièces détachées durant 15 ans, contre 10 ans auparavant ; 11 ans pour Philips, contre 5 ans. Pour terminer, Fnac Darty souligne que Seb et Miele sont des pionniers concernant la disponibilité des pièces détachées, étant donné que ces marques les proposent pendant 15 ans.

Des conseils autour de l’entretien et un service visio dédié

Afin de permettre aux Français de garder plus longtemps leurs produits, Fnac Darty explique avoir publié via son baromètre du SAV une série de conseils d’entretien sur plus de 80 catégories de produits. Nous apprenons d’ailleurs que 47 % des pannes pourraient être évitées grâce à un bon entretien.

Le groupe souligne au passage qu’elle propose depuis mai 2022 un service visio nommé Darty Max, visant à « renforcer les connaissances des consommateurs sur les bénéfices que représente l’entretien quotidien de leurs produits et appareils ». À noter, une campagne de sensibilisation dédiée à l’entretien, nommée « Il suffit d’un geste pour leur sauver la vie », permettra du 13 septembre au 21 octobre 2022 d’essayer gratuitement le service.

Une meilleure fiabilité des produits

Le baromètre vient aussi révéler que la fiabilité des catégories de produits est « très majoritairement en hausse », avec une augmentation de 7 points en moyenne sur un an. Fanc Darty explique que cela est dû à l’augmentation de la qualité des produits proposés ainsi que le choix des clients à s’équiper de produits durables.

Dans les détails, la fiabilité des produits Electrolux a augmenté sur un an de 11 points fiabilité sur la catégorie des lave-linge hublot ou encore +15 points pour la marque Miele. Sur le marché des smartphones, nous apprenons que la fiabilité des iPhone a augmenté de 10 points ; +20 points pour les Honor ; +25 points pour Huawei ; +11 points pour Oppo et +18 points pour Samsung.

Fnac Darty explique cependant que les marques de trottinettes électriques, de machines à expresso avec broyeur ou d’aspirateurs balais « disposent encore de fortes marges de progrès pour s’aligner sur les standards du marché ».

*Conçu par le groupe Fnac Darty en collaboration avec Harris Interactive, le baromètre du SAV s’appuie sur une enquête menée auprès de 10 000 clients Darty (France), ainsi que sur l’analyse de plus de 912 000 interventions du SAV Darty réalisées entre juillet 2021 et juin 2022.