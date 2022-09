PIS Seoul 2022 – 311 startup en textile et mode ont participé !

Preview in Séoul (PIS Séoul) 2022, l’exposition de la mode textile, organisée par la Fédération coréenne des industries textiles (président Sang-woon Lee) s’est tenue en août à Séoul. 311 startups nationales et globales en textile et mode ont participé à cette exposition. Et ont ainsi présenté les tendances mondiales et les nouvelles technologies et produits numériques écologiques. Ce sont des stratégies d’innovation durable pour l’industrie du textile et de la mode.

Produits biosourcés et biodégradables à PIS Séoul

Parmi les textiles respectueux de l’environnement, divers nouveaux produits biologiques et matériaux biodégradables étaient les plus accrocheurs. Hyosung TNC a introduit pour la première fois en Corée, du bio spandex «Creora Bio-based » fabriqué en remplaçant le matériau à base de charbon par de l’extrait de maïs pour la première fois dans le monde. Ils ont élargi la zone textile écologique en spandex à la suite du polyester et du nylon.

NeoEnpla a présenté « Sorona » de DuPont avec l’ingrédient principal du sucre de maïs, et « Graphinus », un fil extensible écologique et hautement fonctionnel qui a fusionné avec de la fibre de graphène multifonctionnelle extraite du graphite. Kyungbang Limited et Ajin International ont introduit pour la première fois en Corée des fils extensibles naturels mélangés à de la fibre de maïs pour signaler leur entrée sur le marché alternatif du spandex.

En outre, les matériaux biodégradables tels que le fil PLA biodégradable utilisant des extraits de maïs et de canne à sucre de CORESHTECH, les membranes biosourcées et les tissus en nylon de Shin Han Industries, ONECHANG Materials et Heyone Corporation, et le cuir Hanji de Hanwon Moolsan Corp ont suscité de nombreux intérêts.

Défilé de mode et exposition textile, salons deux en un

La PIS Seoul de cette année s’est imposée comme une exposition de mode textile menant à l’innovation numérique grâce au défilé de mode hybride organisé en tant qu’événement d’ouverture, et au Digital Fashion Pavilion dirigé par CLO Virtual Fashion et Adobe Korea et auquel a participé par Microsoft et Nvidia.

« Next Gate Fashion Show » est un défilé de mode qui combine des vêtements virtuels et réels avec des produits en collaboration avec 15 entreprises de matériaux écologiques et les designers Hwan-sung Park (D-Antidote) et Chung-hoon Choi (DOUCAN) qui poursuivent la mode durable et ont présenté un concept clair au public.

Le « Digital Fashion Pavilion » a suscité le plus grand intérêt pendant la période de l’exposition. 14 entreprises, dont CLO Virtual Fashion, Adobe Korea, Microsoft, Nvidia, Pixelful, LF, Sejung et F&F, ont participé à une nouvelle expérience en combinant des technologies telles que la 3D, la réalité virtuelle augmentée et le métaverse. Ce pavillon a montré l’avenir d’une toute nouvelle industrie du textile et de la mode.

Au cours du « PIS Séoul 2022 », où environ 10 000 personnes se sont rendues pendant trois jours, les acheteurs ont fait l’éloge de la solide composition de l’exposition, y compris le nouveau contenu qui n’a pas pu être vu dans d’autres expositions et qui semblaient très satisfaits de voir de nouveaux matériaux provenant des entreprises participantes qui sont en tête du marché.

Les produits écologiques coréens ont attiré notre attention. Nous avons mené des consultations approfondies avec des entreprises de tricot et de matériaux subsidiaires dotées d’une technologie innovante et exceptionnelle. Braunstein, responsable du concept et du design pour la marque de luxe Michael Kors

En outre, Victoria, chef d’équipe de l’équipe d’achat de tissus de Marc Jacobs, a tenu une réunion avec une entreprise de tissus jacquard pour planifier un produit pour la saison prochaine et a promis des consultations supplémentaires à New York le mois prochain. Le directeur de la conception de la marque de sport haut de gamme ASRV, Casey, a également consulté des entreprises se concentrant sur les brise-vents extérieurs, les tissus imperméables et les tissus spandex avec une bonne élasticité.