Stadia Pro : les jeux offerts par Google en septembre 2022

Alors que la rentrée approche à grands pas, Google est venu annoncer les nouveautés prévues pour les abonnés à Stadia Pro durant le mois de septembre 2022. Au total, quatre nouveaux jeux seront disponibles, dont Overcooked! All You Can Eat ; Spiritfarer ; ou encore Tri6: Infinite.

La liste des jeux offerts sur Stadia Pro en septembre 2022

Dans un nouveau billet de blog, Google est venu dévoiler les nouveaux jeux disponibles pour les abonnés à Stadia Pro. Après Saints Row: The Third – Remastered ; Welcome to Elk ; ou encore Shantae Half Genie Hero Ultimate Edition en août 2022, les joueurs pourront profiter gratuitement des titres suivants :

Tri6: Infinite ;

; Overcooked! All You Can Eat ;

; Spiritfarer ;

; PJ Masks: Heroes of the Night will save the day!

En plus de cela, Google précise que Rainbow Six Siege Standard Edition sera jouable gratuitement sur Stadia du 1 au 7 septembre 2022. L’occasion pour les joueurs de se replonger dans ce célèbre FPS tactique.

Du côté des démos, la liste continue de s’allonger, avec désormais plus de 140 jeux à essayer avant d’acheter sur Google Stadia. Parmi les nouveaux titres ajoutés à cette longue liste, nous retrouvons 9 to 5 ; Dakwood ; The Jackbox Party Pack 6 ; Dakwood ; The Jackbox Party Pack 7 ; The Gardens Between ; Killer Queen Black ; et Crayta.