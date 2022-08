Sony annone la DualSense Edge, une manette Pro pour la PS5

Mardi 23 août 2022, Sony a annoncé durant la Gamescon une nouvelle manette : la DualSense Edge. Par rapport à la manette originelle pour PS5, cette version haut de gamme se veut ultra-personnalisable et performante. Pour faire simple, il s’agit d’une réponse Made in PlayStation à Microsoft et sa Xbox Elite.

Les nouveautés apportées par la DualSense Edge

Après un court teaser de la DualSense Edge lors de la soirée d’ouverture de la Gamescon 2022, un nouveau billet de blog PlayStation est venu préciser cette toute nouvelle manette pour PS5 signée Sony.

En introduction, la firme nippone explique que la DualSense Edge est « la première manette ultra-personnalisable et performante développée par Sony Interactive Entertainment ». Son objectif est simple : permettre de créer « votre propre expérience de jeu unique, adaptée à votre style de jeu ».

Pour cela, la manette DualSense Edge pour PS5 de Sony mise sur plusieurs fonctionnalités précises :

Les commandes ultra-personnalisables , soit remapper des touches ou en désactiver certaines ; mais aussi modifier la sensibilité des sticks et de leurs zones mortes ainsi que celle des gâchettes adaptatives et leurs timing d’input ;

, soit remapper des touches ou en désactiver certaines ; mais aussi modifier la sensibilité des sticks et de leurs zones mortes ainsi que celle des gâchettes adaptatives et leurs timing d’input ; Les profils , pour enregistrer différentes configurations de commandes ;

, pour enregistrer différentes configurations de commandes ; Le bouton Fn permet de changer rapidement « entre vos profils de contrôle prédéfinis, ajustez le volume du jeu et l’équilibre du chat, et accédez au menu des paramètres du profil de la manette pour configurer et tester de nouvelles itérations de contrôle » ;

permet de changer rapidement « entre vos profils de contrôle prédéfinis, ajustez le volume du jeu et l’équilibre du chat, et accédez au menu des paramètres du profil de la manette pour configurer et tester de nouvelles itérations de contrôle » ; La possibilité de changer la forme des sticks (standard, dôme haut ou dôme bas) ainsi que des deux boutons à l’arrière (demi-dôme ou levier).

Pour le moment, Sony n’a pas annoncé de prix et de date de sortie pour la DualSense Edge. Le billet de blog précise cependant que plus d’informations seront dévoilées dans les mois à venir.

