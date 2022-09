Try Everything 2022 – Festival mondial de start-up à Séoul

Try Everything est un festival mondial de startup où des startups prometteuses, des entreprises de taille moyenne, des investisseurs, des accélérateurs et d’autres composantes de l’écosystème des startups se réunissent. La ville de Séoul ouvre Try Everything chaque année depuis 2020, pour revigorer l’écosystème des startups. Festival mondial des startups, il ouvrira pendant 3 jours entre le 21 et le 23 septembre.

Cette année, Séoul est pour la première fois dans le top 10 des villes du monde avec un fort écosystème de Startup. Divers acteurs de l’écosystème des startups, y compris des investisseurs, les entreprises de licornes et les médias, participeront à la promotion de la revitalisation de l’écosystème de start-up de Séoul. Dans l’écosystème de 280 villes de 100 pays, Startup Genome, a fait élever Séoul, de la 16e place en 2021 à la 10e cette année, donnant à la ville son rang le plus élevé à ce jour.

Try Everything 2022 – Pour promouvoir la croissance post-pandémique

Le fondateur de The Sandbox, Sebastien Borget, et le professeur Tyler Cowen de l’Université George Mason, ont été confirmés comme conférenciers principaux pour Try Everything 2022. Ils présenteront des informations mondiales pour la revigoration de l’écosystème de démarrage de Séoul.

En outre, la cérémonie de la déclaration de vision ouverte de l’innovation de Séoul aura lieu, où Séoul deviendra la plate-forme pour créer un lien autour de 50 entreprises. Tels que les sociétés nationales et étrangères, et les startups, y compris Benz Korea, Continental, SKT, Kyowon et les associations de soutien aux startups.

Try Everything 2022 sera composé de plus de 40 programmes, y compris un concours, des conférences et des séminaires pour l’expansion des startups nationales. Et des participants très divers et prestigieux, tels que South Summit, eXtreme Tech Challenge, Startup Genome et l’ambassade des États-Unis en Corée, seront également présents.

Voici une liste de quelques conférenciers invités internationaux et de Corée :

Philip Rosedale, le fondateur de Linden Lab qui a créé Second Life, a appelé le métaverse original

Maya Rodgers de la Tetris Company, qui possède le jeu de puzzle de renommée mondiale, Tetris

Maria Benjumea, fondatrice de Spain Startup

Jongyoon Kim, PDG de Yanolja, plateforme d’hébergement et société de licornes

Saejoo Jeong, qui est bien connu aux États-Unis en tant qu’entrepreneur coréen à succès en tant que PDG de Noom

Seok-yong Lee, directeur exécutif de Goldman Sachs

Siwon Choi de Super Junior, qui est actif en tant qu’investisseur en démarrage

En plus de ces programmes, plus de 30 de sélection de statups seront ouverts dans tout Séoul de juillet à septembre, où la ville de Séoul et les institutions de soutien aux startups participeront.

La National Startup Audition, qui se tient pour découvrir et encourager les startups dotées d’une excellente technologie, et les Try Everything Awards, se tiendra le 23 septembre. Les dernières entreprises sélectionnées parmi les 10 premières recevront le prix du maire de Séoul et des fonds de soutien aux startups.

Try Everything 2022 prévoit de découvrir des startups prometteuses dotées d’une technologie innovante grâce à la National Startup Audition, où toute personne, des aspirants entrepreneurs aux entreprises à moins de 3 ans de la fondation, peut participer. Et Korea Challenge, qui cible les startups avec une excellente technologie, plus de 3 ans mais moins de 7 ans depuis sa fondation.